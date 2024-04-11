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地產
2024-04-11 18:47:44

朗賢峯兩期共涉990伙 主打兩房 面積340至2572呎｜新盤樓書

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鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIAIIB期今日(11)正式上載樓書至一手住宅銷售資訊網，兩期各涉418伙及572伙，合共提供990伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎3402,572方呎。

據樓書顯示，項目共由5座住宅大樓組成，當中第1座至第3座屬第IIA期，標準樓層每層設47伙及5部升降機；另第5座和第6座屬第IIB期，細分相連的AB兩翼，標準樓層每層設12伙及5部升降機。

戶型分布方面，項目主打兩房涉372伙，佔全盤約38%，實用面積由482685方呎；三房提供281伙或約28%，實用面積由725998方呎；一房佔198伙或約20%，實用面積由377388方呎；四房提供60伙或約6%，實用面積由1,2711,433方呎。另設平台及頂層等特色戶，佔79伙或約8%，實用面積由3402,572方呎。

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鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀早前透露，當中實用面積介乎1,2711,433方呎的標準四房雙套單位為「站頂」獨有，部分單位可享有維港煙花景。項目另設專屬升降機連接港鐵何文田站A4出口。

全盤面積最細單位為第IIB期第5B6B1DE室，一房間隔，實用面積340方呎，連108110方呎平台。全盤面積最大為第IIA228A室，四房間隔，實用面積為2,572方呎，連1,342方呎天台，可經由室內樓梯抵達。

「朗賢峯」停車位位於地下1樓及2樓，合共提供264個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025331日。

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