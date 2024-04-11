朗賢峯兩期共涉990伙 主打兩房 面積340至2572呎｜新盤樓書

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA及IIB期今日(11日)正式上載樓書至一手住宅銷售資訊網，兩期各涉418伙及572伙，合共提供990伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎340至2,572方呎。

據樓書顯示，項目共由5座住宅大樓組成，當中第1座至第3座屬第IIA期，標準樓層每層設4至7伙及5部升降機；另第5座和第6座屬第IIB期，細分相連的A、B兩翼，標準樓層每層設12伙及5部升降機。

戶型分布方面，項目主打兩房涉372伙，佔全盤約38%，實用面積由482至685方呎；三房提供281伙或約28%，實用面積由725至998方呎；一房佔198伙或約20%，實用面積由377至388方呎；四房提供60伙或約6%，實用面積由1,271至1,433方呎。另設平台及頂層等特色戶，佔79伙或約8%，實用面積由340至2,572方呎。