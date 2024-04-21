朗賢峯原價加推IIB期88伙 折實均呎20969元 入場一房7球有找｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」上周三(17日)以折實平均呎價不足2萬元推出首張價單115伙，屬同區8年最平新盤，市場反應非常熱烈。該盤昨日(21日)加推IIB期2號價單共88伙，涵蓋44伙一房、22伙兩房及22伙三房，單位實用面積介乎377至760方呎，所有單位均為標準分層戶。
以定價計，2號價單市值逾11億元。價單定價由848.9萬至2,212.6萬元，呎價介乎22,517元至29,113元。扣除18%最高折扣，單位折實售價由696.1萬至1,814.3萬元，折實呎價介乎18,464元至23,872元。有一半單位、約44伙折實呎價低於2萬元。
整批單位折實平均呎價20,969元，由於推出單位的樓層、坐向及景觀略有不同，撇除上述因素後，是次仍屬原價加推。最低售價為6B座2樓D室，實用面積377方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價696.1萬元，折實呎價18,464元。
暫錄逾1.2萬人次參觀 超額11倍
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至今日(21日)下午3時，已錄得逾12,000人次參觀；同時錄得逾2,500票，按IIB期兩張價單共203伙計算，超額認購逾11倍。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。