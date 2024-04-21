朗賢峯原價加推IIB期88伙 折實均呎20969元 入場一房7球有找｜何文田新盤

梁淑儀表示，「朗賢峯」截至昨日(20日)下午3時正已錄逾7,000人次參觀示範單位，同時錄得逾2,000票，超額認購逾16倍。

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」上周三(17日)以折實平均呎價不足2萬元推出首張價單115伙，屬同區8年最平新盤，市場反應非常熱烈。該盤昨日(21日)加推IIB期2號價單共88伙，涵蓋44伙一房、22伙兩房及22伙三房，單位實用面積介乎377至760方呎，所有單位均為標準分層戶。

以定價計，2號價單市值逾11億元。價單定價由848.9萬至2,212.6萬元，呎價介乎22,517元至29,113元。扣除18%最高折扣，單位折實售價由696.1萬至1,814.3萬元，折實呎價介乎18,464元至23,872元。有一半單位、約44伙折實呎價低於2萬元。