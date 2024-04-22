朗賢峯吸引財金界名人出動睇樓 胡孟青：價錢「好抵」正考慮入市｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」第IIB期以「壓軸心動價」推售，市場反應熱烈，當中更受財金界投資者歡迎，早前有「陸叔」陳永陸親身參觀示範單位，人稱「股壇辣媽」的「青姐」胡孟青亦來臨示範單位睇樓。
「青姐」表示，「朗賢峯」開價當日自己全程在看開價直播，覺得價錢「好抵」，而她父母現時仍居於樓盤附近，自己從小在何文田區長大，天天沿着佛光街上上落落，直言該區環境好，空氣好，又是傳統豪宅區，交通方便，更是九龍市中心的核心地段，加上區內優質學校眾多，對望子成龍的家長有吸引力；而且樓盤空間感闊，高樓底兼有大露台，所以會考慮入市。
陳永陸：收租投資或換樓改善居住環境「好選擇」
縱橫股市數十年的「陸叔」陳永陸亦現身項目示範單位參觀。他指，自己年輕時因有親戚居於何文田山，所以自小就對該區情有獨鍾，覺得何文田區是一個高尚傳統豪宅地段，好地方，再加上「朗賢峯」位處港鐵何文田站上蓋，鐵路沿綫物業有一定優勢，自己一向揀樓的心得，首要交通方便，無縫直達港鐵站。何文田站只需3站就能直達金鐘、尖沙咀及啟德，經屯馬綫同樣是3個站可到達高鐵西九龍站，故買樓作長線收租，又或是趁樓花期購入項目作換樓以改善居住環境，「朗賢峯」是一個好選擇。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。