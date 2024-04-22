朗賢峯吸引財金界名人出動睇樓 胡孟青：價錢「好抵」正考慮入市｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」第IIB期以「壓軸心動價」推售，市場反應熱烈，當中更受財金界投資者歡迎，早前有「陸叔」陳永陸親身參觀示範單位，人稱「股壇辣媽」的「青姐」胡孟青亦來臨示範單位睇樓。

「青姐」表示，「朗賢峯」開價當日自己全程在看開價直播，覺得價錢「好抵」，而她父母現時仍居於樓盤附近，自己從小在何文田區長大，天天沿着佛光街上上落落，直言該區環境好，空氣好，又是傳統豪宅區，交通方便，更是九龍市中心的核心地段，加上區內優質學校眾多，對望子成龍的家長有吸引力；而且樓盤空間感闊，高樓底兼有大露台，所以會考慮入市。