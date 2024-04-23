朗賢峯周六首輪推售涉260伙 設大手客時段最多購8伙｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」繼今日上載價單第3號後，同時公布最新銷售安排。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目落實於本周六(27日)進行首輪銷售，涉及第IIB期已推出價單中的260伙。
首輪入場單位為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。
出售當日分3組選購
梁淑儀續指，項目特設大手客時段，屆時將按序分3組進行選購，其中V組最先選購，須購買最少3個及不多於8個V組單位，緊接著A組可選購最少1個及不多於3個A組單位，最後B組必須購買最少1個及最多2個B組單位。項目並將於周四(25日)下午6時截票。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。