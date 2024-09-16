朗賢峯單日標售2伙 四房雙套大戶4132萬「雙破頂」沽｜何文田新盤

市區鐵路新盤現高價成交，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」今日(16日)連環錄得2宗成交，其中一宗更屬雙破頂成交，單位為1座20樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套大戶，以4,132.9萬元招標售出，呎價高見28,841元，成交金額及成交呎價均為項目開售以來最高。

另一宗成交單位為2座16樓E室，實用面積968方呎，三房間隔，以2,338萬招標售出，呎價24,153元。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」第IIA期於本月初首度以價單形式開售，不足兩周內總成交金額突破3.5億元；整個項目迄今已售出635伙，佔可供發售單位82%，總成交金額超過81億元。