朗賢峯戶型曝光！兩房佔近四成 最快月內上載樓書及開價(有片)｜何文田新盤

市區再有全新鐵路項目登場！鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」今日(9日)公布項目戶型分布，預計月內上載售樓說明書及公布首張價單。 鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目設5座住宅大樓，提供990伙，分為IIA及IIB兩期發展，各提供418伙及572伙。單位實用面積介乎340至2,572方呎，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房佔全盤約38%；另設特色單位。項目預計入伙日期為2025年3月31日，樓花期長約12個月。 定價參考九龍豪宅及市區核心鐵路項目 梁淑儀透露，「朗賢峯」位處朗豪坊的售樓廠及示範單位已接近完成，預計月內上載樓書及開價，定價會參考九龍豪宅及市區核心鐵路項目。她指，市區鐵路盤供應有限，加上項目為何文田站「站頂」的最後一個住宅項目，可謂「賣一間少一間」，預計可吸引投資、自住的客群。

鷹君地產代理銷售副總監吳子謙稱，「朗賢峯」當中實用面積介乎1,271至1,433方呎的標準四房雙套單位為「站頂」獨有，部分單位可享有維港煙花景。至於項目戶型詳細分布，兩房提供372伙，佔全盤約38%，實用面積由482至685方呎；三房涉281伙或約28%，實用面積由725至998方呎；一房佔198伙或約20%，實用面積由377至388方呎；四房提供60伙或約6%，實用面積由1,271至1,433方呎。另設平台及頂層等特色戶，佔79伙或約8%，實用面積由340至2,572方呎。 資料顯示，朗賢峯兩期已獲批預售樓花同意書，當中IIA期涵蓋第1座至第3座；第IIB期包括第5A及5B座、第6A及6B座。據發展商早前介紹項目命名由來，中文名「朗賢峯」中的「朗」予人開揚、明亮的感覺，同時「朗」亦是沿襲集團旗下「朗濤」、「朗豪坊」與「朗廷酒店」之名，傳承優質物業的理念，展現集團的國際形象。「賢」則代表項目位處傳統優質校網，成就未來賢達。至於「峯」，象徵項目座落於何文田半山、置身城中同時被翠綠景致環抱。英文名「ONMANTIN」正是「ON HO MAN TIN」的縮寫，同樣表達項目位處何文田半山尊貴地段之意。