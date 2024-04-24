朗賢峯暫收6000票 超額認購22倍 周四截止登記｜何文田新盤

發售當日，項目設大手客時段，將按序分3組進行揀樓，其中V組最先選購，須購買最少3個及不多於8個V組單位，緊接著A組可選購最少1個及不多於3個A組單位，最後B組必須購買最少1個及最多2個B組單位。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。