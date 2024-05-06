朗賢峯次輪沽八成 兩期銷量突破500伙

鐵路新盤銷情熾熱，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期原於上周六展開次輪銷售248伙，惟受惡劣天氣影響，B組時段順延至昨日揀樓。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目IIB期截至昨晚6時，兩日次輪銷售共沽202伙，佔可售單位逾80%；連同第IIA期的招標成交，項目兩期於開售11日內累沽504伙，套現逾62億元。

當中第IIA期1座17樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，成交價3,991.8萬元，呎價約27,856元，為項目成交價及標準單位呎價新高。