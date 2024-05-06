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地產
2024-05-06 04:29:49
日報

朗賢峯次輪沽八成 兩期銷量突破500伙

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朗賢峯 鷹君集團 港鐵 梁淑儀

梁淑儀稱，朗賢峯兩期累沽504伙，套現逾62億元。

鐵路新盤銷情熾熱，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期原於上周六展開次輪銷售248伙，惟受惡劣天氣影響，B組時段順延至昨日揀樓。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目IIB期截至昨晚6時，兩日次輪銷售共沽202伙，佔可售單位逾80%；連同第IIA期的招標成交，項目兩期於開售11日內累沽504伙，套現逾62億元。

當中第IIA期1座17樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，成交價3,991.8萬元，呎價約27,856元，為項目成交價及標準單位呎價新高。

The YOHO Hub II暫收逾3600票

另一焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)元朗「The YOHO Hub II」新加推2號價單共94伙，涵蓋40伙兩房及54伙三房，扣除15.5%最高折扣，折實價684.36萬至1,332.56萬元，折實呎價13,114至16,214元，折實平均呎價15,038元。該盤迄今推出兩張價單共282伙，市場消息指，截至昨晚6時，累收逾3,600票，超額逾11倍。雖然過去數天本港天氣不穩，但據了解項目現樓示範單位由上周三(1日)開放迄今錄得逾2萬人次參觀，市場反應熱烈。

即睇元朗 The YOHO Hub II最新資訊

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