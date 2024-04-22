朗賢峯獲中原提供置業按揭優惠 全期按息低至H加1.3厘｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」第IIB期迄今已公布兩張價單共203伙，而第IIA期將於周四(25日)起推出84伙以招標形式發售。中原地產及中原按揭特別為該盤提供全新按揭優惠。

中原按揭董事總經理王美鳳公布，是次特別為「朗賢峯」買家推出 【「朗賢峯ONMANTIN」置業按揭優惠】，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，按揭成數高達九成，計劃全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘，即目前實際按息低至4.125厘，特高現金回贈高達貸款額2%，此計劃提供市場上最優惠之按揭息率，現金回贈更高於市場水平。

與此同時，買家更可獲尊享按揭存款相連之高存息戶口，存息與按息一致，高存息現達4.125厘，高於大部分定存息並享更大彈性，客戶善用高存息收入抵銷按息支出，有效進一步降低淨按息。

超越按保九成按揭 樓價可高達 3000 萬

王美鳳表示，今次亦設另一選擇「超越按保大額9成按揭推介」，適用於選用價單付款計劃B及D的買家，讓購置樓價超過1,000萬元較大額物業的買家仍可享高達九成按揭，按揭成數高達90%，樓價上限高達3,000萬元。項目買家可享低至一成首期上會，低按息全期低至P減2厘 (P現為6.125厘)，即目前實際按息低至4.125厘，客戶享有0元保費/手續費優惠，並可享高達貸款額1%的現金回贈，讓買家可以低首期及低息按揭配套上會，盡享彈性理財置業。