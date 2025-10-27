朗賢峯現「第一滴血」！兩房業主買入1年投降實蝕逾「1球」 樓盤陷交樓風波｜入伙盤成交

據悉，原業主於2024年10月以1,070.6萬元一手購入單位，持貨剛滿1年，帳面損失60.6萬元或約5.7%；若計及入市使費，料實蝕約110萬元離場。

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」近月向買家交樓，惟爆出交樓質素有問題。該盤最新錄得首宗二手蝕讓成交，一個兩房單位以1,010萬元沽出，計及買賣使費，原業主持貨1年轉手實蝕超過「1球」離場。

過百小業主投訴交樓貨不對辦 組織追討及向消委會投訴

據《胡．說樓市》報道指，多個「朗賢峯」業主在驗樓時發現單位遍布瑕疵，投訴由屋苑外牆、公共設施，至單位內部均出現問題。有業主透露，全屋牆身大部分是空鼓、鋁窗框與批盪之間沒有填充、鑿開批盪後發現牆身藏有汽水罐、房與房之間牆身「通窿」可對望。發展商鷹君聯同承建商金門在今年8月29日與一眾業主舉行閉門會議，《胡．說樓市》在報道中更提供部分錄音內容，小業主向發展商提出不滿及追究責任，而發展商直斥承建商金門監督出現問題，整個會議都充滿火藥味。目前已有過百個「苦主」組織起來向發展商鷹君追討，並已向消委會作出投訴。

鷹君：特別成立執修質量提升專責團隊

事實上，發展商鷹君於今年8月底表示，高度重視業主的意見，集團及旗下妙能有限公司對事件深表關注，並已第一時間責成總承建商Gammon Engineering & Construction Company Limited (「金門」)馬上嚴肅跟進相關事宜，並額外加派人手進行執修。同時，亦已經特別成立執修質量提升專責團隊，全程監察總承建商執修工作的進度以及執修工作的質素，並與相關業主保持聯繫，確保每個單位的執修工作得到妥善跟進及處理。專責團隊已就上述措施制定時間表，並將持續優化，對每一項工作進行嚴格監督，確保各單位最終能夠妥善執修。

此外，公司亦已經與相關業主進行面對面會談，耐心聆聽他們的意見，互相交流，往後亦會繼續與業主緊密溝通，確保問題最終得到妥善解決。就事件對個別業主所造成之不便，敬請見諒，承諾會致力完成執修工作，務求為業主締造一個舒適的居住環境，令業主安心。

金門：已增加專業技術人員跟進所有個案

至於金門向傳媒回應稱，已增加專業技術人員跟進所有個案，並增派前線管工監督執修工序質素；會每天向交樓部通報所有個案的最新進度，以確保與業主的溝通適時及透明。在目前已收到的執修轉介個案當中，大部分都能在接收個案後短時間內完成處理，少部分個案因涉及較複雜的程序、部件更換或物流安排，處理較為需時，金門已主動透過交樓部與業主積極溝通和聯繫。金門強調，會繼續與發展商及交樓部團隊緊密合作，以盡快妥善處理所有執修工作。