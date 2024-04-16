朗賢峯示範單位｜一房間隔方正實用 客飯廳面積逾180呎｜多圖有片

港鐵何文田站上蓋壓軸大型住宅項目、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的「朗賢峯」分為IIA期及IIB期發展，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。發展商提供一房開放式廚房無改動示範單位，以IIB期6B座20樓C室為藍本搭建，實用面積388方呎。

單位採長方形客廳及飯廳設計，客飯廳連開放式廚房長約20.9呎及8.7呎闊，面積逾180方呎，易於擺放家具。玄關位置更特設多功能櫃，提升收納量。單位亦採用「三合一」露台設計，室外空間更闊落亦便於將來檢查維修。全屋窗戶更採用IGU雙層中空玻璃，有效隔音隔熱。單位均鋪設複合木地板及裝設大金變頻冷暖分體式空調機。值得一提，「朗賢峯」標準單位層與層之間高度達3.3米，極具空間感。

主人房方面，間隔方正實用，寬敞舒適，長約8.6呎、闊7.7呎，面積約66方呎，足夠擺放睡床、衣櫃、書枱或梳妝枱。主人房配備大型落地窗，採光度充足，使室內更光猛明亮。