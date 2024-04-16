朗賢峯示範單位｜一房間隔方正實用 客飯廳面積逾180呎｜多圖有片

港鐵何文田站上蓋壓軸大型住宅項目、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的「朗賢峯」分為IIA期及IIB期發展，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。發展商提供一房開放式廚房無改動示範單位，以IIB期6B座20樓C室為藍本搭建，實用面積388方呎。
單位採長方形客廳及飯廳設計，客飯廳連開放式廚房長約20.9呎及8.7呎闊，面積逾180方呎，易於擺放家具。玄關位置更特設多功能櫃，提升收納量。單位亦採用「三合一」露台設計，室外空間更闊落亦便於將來檢查維修。全屋窗戶更採用IGU雙層中空玻璃，有效隔音隔熱。單位均鋪設複合木地板及裝設大金變頻冷暖分體式空調機。值得一提，「朗賢峯」標準單位層與層之間高度達3.3米，極具空間感。
主人房方面，間隔方正實用，寬敞舒適，長約8.6呎、闊7.7呎，面積約66方呎，足夠擺放睡床、衣櫃、書枱或梳妝枱。主人房配備大型落地窗，採光度充足，使室內更光猛明亮。
單位廚廁均採用「Japandi」設計風格，透過結合日本和風美學和北歐極簡主義的設計，營造一個平靜、舒適且現代的居住環境。開放式廚房用料講究且空間感十足，帶有個性的深灰色石紋廚櫃面板與特大L型淺色檯面結合。配備一系列著名德國品牌Miele的電器，包括雙頭電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃，而鋅盤及水龍頭則採用瑞士品牌Franke同意大利品牌Gessi，選材用料盡顯氣派。
浴室「一廁雙門，客套雙用」靈活運用，收納空間充足，牆身鋪砌天然石材。鏡櫃及儲物櫃配以優美線條，加上雅緻的木紋牆身，時尚而柔和。此外，浴室潔具均採用德國知名品牌AXOR及Duravit，亦特別配置Panasonic浴室寶。
至於單位配置LOCKLY智能電子門鎖，配備專利的PIN GENIE防窺視密碼鍵盤，亦包括指紋開鎖、門鐘及實時視訊通話等功能，提升家居安全。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。