朗賢峯示範單位｜998呎向南三房套 廚房及浴室採Japandi設計風格｜多圖有片

港鐵何文田站上蓋壓軸大型住宅項目、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的「朗賢峯」分為IIA期及IIB期發展，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。發展商提供三房一套連工作間的無改動示範單位，以IIA期1座7樓A室為藍本搭建，實用面積998方呎。單位向南，層與層之間的高度達3.3米，空間感十足。

飯廳設對流窗 加強採光通風

單位玄關兩邊均設有多功能櫃，收納空間充足，方便住戶擺放鞋襪或雜物。客飯廳呈長方形布局，間隔方正實用及易於擺放家具。客飯廳長約25.2呎、闊10.2呎，面積逾250方呎，空間偌大。飯廳亦設有對流窗，加強採光通風，全屋窗戶更採用IGU雙層中空玻璃，有效隔音隔熱。露台與冷氣機平台合併於同一空間，空間更闊落，亦有便於將來檢查維修。

單位廚房及浴室均採用「Japandi」設計風格，透過結合日本和風美學和北歐極簡主義的設計，營造一個平靜、舒適且現代的居住環境。廚房配備雙邊工作枱面提供足夠煮食及備餐空間，帶有個性的深灰色石紋廚櫃面板與淺色檯面結合，令整個烹飪空間更有獨特個性。至於廚房內的抽油煙機、煤氣煮食爐、兩頭電磁爐、蒸焗爐及雪櫃均採用德國知名品牌Miele，酒櫃及洗衣乾衣機則採用歐洲知名品牌Gorenje；而鋅盤及水龍頭則採用瑞士品牌Franke同意大利品牌Gessi。此外，廚房連接工作間及洗手間，並外接工作平台及冷氣機平台，提供充足空間。

浴室設有窗戶，屬「明廁」設計，增強空氣流通。浴室配備德國知名品牌AXOR及Duravit潔具。鏡櫃及儲物櫃則配以優美線條、雅緻的木紋牆身、儲物櫃，時尚而柔和；更特別配置Panasonic浴室寶。