朗賢峯第IIA期單日標售6伙 呎價最高2.45萬｜何文田新盤

市區鐵路盤受追捧，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期次輪銷售沽出逾八成單位，第IIA期最新單日錄得6伙招標成交，涉及金額約1.31億元。

據成交紀錄冊顯示，是次標售6伙實用面積由899至998方呎，全屬三房套間隔，成交價由1,980萬至2,446.3萬元，呎價介乎21,470元至24,512元。最高成交價及呎價單位同為1座10樓A室，實用面積998方呎，以2,446.3萬元售出，呎價約24,512元。

整個項目兩周內速沽 511 伙 吸金逾 63 億

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」第IIA期再度以招標形式售出6伙，連同早前招標成交，迄今共錄48伙招標成交，套現金額逾11億元；整個項目開售短短兩周極速售出511伙，成交金額超過63億元。