朗賢峯開價｜中原陳永傑：呎價時光倒流8年前 首批料一Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「朗賢峯」首批單位折實平均實用呎價低於2萬元，屬區內罕見，呎價更時光倒流8年前水平，對上一個全新盤要追溯至2016年「皓畋」，亦較鄰近新盤有逾20%折讓，可見「朗賢峯」售價極具競爭力，反映發展商開出誠意價，趁樓市撤辣轉勢積極去貨，以此起動項目，相信項目首批單位可「一Q清枱」。他稱，項目有條件加價加推，估計長線投資者佔比約三成。

市區鐵路新盤低價出擊搶焦點，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」今日(17日)公布首張價單，共115伙，提供最高18%折扣，折實售價由688.7萬元起，折實呎價由17,750元起，折實平均呎價19,988元。

陳永傑稱，截至昨日(16日)，本月一手成交已超過1,000宗，當中1,000萬元或以上的成交佔整體近七成，反映中價樓及豪宅開始接捧升溫，換樓客亦陸續出動，估計本月一手成交達3,000宗；本月多個豪宅新盤開售，成交量或未及上個月，但估計成交金額有機會創新高。

較毗鄰天鑄二手平近 23%

據代理提供資料顯示，同區二手屋苑如毗鄰的天鑄近期成交呎價約25,852元，「朗賢峯」首批折實平均呎價較之低22.7%；ONE HOMANTIN及皓畋近期成交呎價約17,562元及17,039元，「朗賢峯」較之則高約13.8%及17.3%。

「朗賢峯」首張價單全屬IIB期，位處6A及6B座，包括44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388至774方呎。單位定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。項目將為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎14%至18%。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。

「朗賢峯」首張價單中最低售價及呎價單位同為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。至於兩房最低售價單位為6A座2樓F室，實用面積528方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,000.6萬元，折實呎價18,951元。另外，三房最低售價單位為6A座2樓A室，實用面積774方呎，三房一套加工作間連洗手間間隔，折實售價1,501.6萬元，折實呎價19,401元。