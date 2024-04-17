朗賢峯開價｜首推115伙最平688萬 折實均呎2萬有找重返同區8年前水平

市區鐵路新盤低價出擊搶焦點，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」今日(17日)公布首張價單，共115伙，提供最高18%折扣，折實售價由688.7萬元起，折實呎價由17,750元起，折實平均呎價19,988元，相比何文田站對上一個應市新盤、華懋集團與港鐵合作發展的「瑜一」第IA期「瑜一．天海」近一年前賣平約25%，更重返同區8年前新盤首張價單水平。
翻查資料，2016年「皓畋」首推288伙，當時折實平均呎價19,335元。「朗賢峯」首張價單全屬IIB期，位處6A及6B座，包括44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388至774方呎。單位定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。
項目將為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎14%至18%。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。
周四起開放示範單位及收票
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤，認為項目開價吸引，而撤辣後用家入市速度加快，對項目銷售有信心，明日(18日)對外開放示範單位及接受認購登記，視乎收票反應再公布加推及銷售安排，強調有加價空間，有機會月內進行首輪銷售。
鷹君地產代理銷售副總監吳子謙稱，項目首張價單中最低售價及呎價單位同為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。
至於兩房最低售價單位為6A座2樓F室，實用面積528方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,000.6萬元，折實呎價18,951元。另外，三房最低售價單位為6A座2樓A室，實用面積774方呎，三房一套加工作間連洗手間間隔，折實售價1,501.6萬元，折實呎價19,401元。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。