朗賢峯開價｜首推115伙最平688萬 折實均呎2萬有找重返同區8年前水平

市區鐵路新盤低價出擊搶焦點，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」今日(17日)公布首張價單，共115伙，提供最高18%折扣，折實售價由688.7萬元起，折實呎價由17,750元起，折實平均呎價19,988元，相比何文田站對上一個應市新盤、華懋集團與港鐵合作發展的「瑜一」第IA期「瑜一．天海」近一年前賣平約25%，更重返同區8年前新盤首張價單水平。

翻查資料，2016年「皓畋」首推288伙，當時折實平均呎價19,335元。「朗賢峯」首張價單全屬IIB期，位處6A及6B座，包括44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388至774方呎。單位定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。

項目將為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎14%至18%。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。