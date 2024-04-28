朗賢峯首輪260伙即日沽清 鷹君：周內加推單位｜何文田新盤

據悉，頭籌客就是內地客，斥約3,000萬元購入3伙兩房單位；另有大手客斥約5,000萬元買入4伙。該盤首輪截收逾7,500票，超額認購近28倍。首輪入場單位為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。項目第IIB期迄今推出3張價單，合共284伙。至於第IIA期已於上周四(25日)以招標形式推售84伙。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。