朗賢峯IIA期加推42伙 折實最平1004萬 周六賣121伙｜何文田新盤

減息刺激新盤交投，發展商乘勢加推新單位應市。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期今日(8日)加推42伙，折實價1,004.5萬元起。

該批單位實用面積由482至725方呎，價單定價由1,225.1萬至2,144.4萬元，呎價介乎24,061元至29,578元；扣除最高折扣18%後，折實售價由1,004.5萬至1,758.4萬元，折實呎價介乎19,730元至24,254元。入場單位為第2座2樓F室，實用面積490方呎，折實價1,004.5萬元，折實呎價約20,501元。

項目同步上載銷售安排，落實於周六(12日)發售121伙，當中51伙以價單形式推售，另70伙以招標形式推售。