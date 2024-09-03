朗賢峯IIA期周五發售133伙 折實呎價1.8萬起｜何文田新盤

價單發售單位已開始接受網上購樓意向登記，截票時間為周三(4日)下午6時。周五發售首日將以抽籤決定揀樓次序，買家可購入1至4伙。至於招標單位推售日期截至今年11月7日，招標時間為每日中午12時至下午2時。

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期最新上載銷售安排，落實於周五(6日)發售133伙，包括60伙以價單形式發售，73伙以招標形式推售。

朗賢峯 IIB 期增1.5%折扣

另外，「朗賢峯」第IIB期昨日(2日)修改價單，為2個建築期付款計劃新增1.5%折扣，升至2.5%和4.5%，買家選該類付款計劃入市，享最高總折扣達15.5%和17.5%。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。