朗賢峯IIA期擬周內上新價單 至少涉84伙｜何文田新盤

梁淑儀指，價單價錢會參考項目過往成交，「朗賢峯」目前錄得最高售價單位屬一伙中高層四房戶，逾4,000萬元售出，實用面積1,400方呎，呎價約28,267元。另外，「朗賢峯」今日(28日)開放2個示範單位參觀，單位均為第IIA期1座7樓E室，實用面積482方呎，兩房間隔，擁三合一露台，其中一伙為連裝修經改動單位，將睡房打造成半開放式書房，採雙趟門設計。

市場預期減息周期開始，發展商加快推盤。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」累售609伙，套現77.5億元。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，項目第IIA期早前招標售出部分特色單位，預計周內推出該期新價單，首批單位至少提供84伙，涵蓋兩房至三房間隔。

差估署今日公布7月樓價按月下跌1.8%，梁淑儀表示，差估署消息滯後，現時減息訊號強，預計減息周期開始，後市將價量企穩。至於市場近期關注撻訂追差價，她表示，項目仍處於樓花期，討論追差價屬言之過早。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。