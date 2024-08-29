朗賢峯IIA期開價｜首推84伙 最平941.2萬 折實均呎逾2萬 高IIB期近4%

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期今日(29日)公布首張價單，涉及84伙，提供最高18%折扣，折實售價941.2萬元起，折實呎價18,438元起，折實平均呎價20,772元，較今年4月推出的項目第IIB期首批折實平均呎價19,988元，高出約3.9%。發展商表示，由於推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，該期屬原價加推。
「朗賢峯」第IIA期首張價單涵蓋第1座及第3座，包括78伙兩房和6伙三房單位，實用面積482至725方呎。單位價單定價由1147.8萬至2030.1萬元，呎價介乎22,484元至28,001元。項目為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎15.5%至18%。若買家選用「120天現金付款計劃」，以最高折扣18%計算，首批折實售價由941.2萬至1,664.7萬元，折實呎價由18,438元至22,961元。
三房折實入場價1615.9萬
最低呎價單位為第IIA期第3座2樓G室，兩房開放式廚房間隔，實用面積601方呎，折實後售價1,108.1萬元，折實呎價約18,438元。最低折實售價單位為第IIA期第3座2樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積490方呎，折實後售價941.2萬元，折實呎價約19,208元。
至於三房售價最低單位為第IIA期第3座2樓B室，三房連套房加工作間連洗手間，實用面積725方呎，屬整個項目最細面積標準三房戶型，折實售價1,615.9萬元，折實呎價約22,288元。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。