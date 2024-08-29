朗賢峯IIA期開價｜首推84伙 最平941.2萬 折實均呎逾2萬 高IIB期近4%

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期今日(29日)公布首張價單，涉及84伙，提供最高18%折扣，折實售價941.2萬元起，折實呎價18,438元起，折實平均呎價20,772元，較今年4月推出的項目第IIB期首批折實平均呎價19,988元，高出約3.9%。發展商表示，由於推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，該期屬原價加推。

「朗賢峯」第IIA期首張價單涵蓋第1座及第3座，包括78伙兩房和6伙三房單位，實用面積482至725方呎。單位價單定價由1147.8萬至2030.1萬元，呎價介乎22,484元至28,001元。項目為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎15.5%至18%。若買家選用「120天現金付款計劃」，以最高折扣18%計算，首批折實售價由941.2萬至1,664.7萬元，折實呎價由18,438元至22,961元。