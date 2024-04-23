朗賢峯IIB期加推81伙 折實均呎2.2萬 暫收4500票超額逾14倍｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」周內接連加推，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目今日(23日)再推出第IIB期第3號價單共81伙，分布於第6A及6B座，包括22伙標準內園一房、24伙標準兩房、15伙標準三房，實用面積388至774方呎，以及首度推出第IIB期平台特色戶及天台特色戶，實用面積340至761方呎，共20伙。

考慮樓層坐向等因素屬原價加推

梁淑儀續指，該批單位扣除最高折扣18%後，折實售價介乎718.5萬至2,002萬元，折實呎價介乎19,209元至25,866元。整批81伙折實平均呎價22,398元，較第2號價單的20,969元高約6.8%，較第1號價單的19,988元則高約12%，不過，發展商表示，由於是次推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，故屬於原價加推。