朗賢峯IIB期加推81伙 折實均呎2.2萬 暫收4500票超額逾14倍｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」周內接連加推，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目今日(23日)再推出第IIB期第3號價單共81伙，分布於第6A及6B座，包括22伙標準內園一房、24伙標準兩房、15伙標準三房，實用面積388至774方呎，以及首度推出第IIB期平台特色戶及天台特色戶，實用面積340至761方呎，共20伙。
考慮樓層坐向等因素屬原價加推
梁淑儀續指，該批單位扣除最高折扣18%後，折實售價介乎718.5萬至2,002萬元，折實呎價介乎19,209元至25,866元。整批81伙折實平均呎價22,398元，較第2號價單的20,969元高約6.8%，較第1號價單的19,988元則高約12%，不過，發展商表示，由於是次推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，故屬於原價加推。
另外，截至今日下午3時，「朗賢峯」錄得逾4,500個認購登記，按第IIB期首3張價單共284伙計算，超額約14.8倍。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。