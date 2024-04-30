朗賢峯IIB期原價加推134伙 折實均呎22715元 周六次輪開賣248伙｜何文田新盤

市區鐵路新盤銷情熾熱，發展商趁勢加推應市。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期繼昨日加推150伙後，今日(30日)再加推5號價單共134伙，維持18%最高折扣，折實售價由718.2萬元起，折實平均呎價22,715元，與上張價單22,122元相比，高約2.7%。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，今批單位由於推出坐向、樓層及景觀略有不同，是次仍屬原價加推。

梁淑儀指，「朗賢峯」第IIB期以「壓軸心動價」推出後，首輪銷售即日沽清，由於向隅者眾，故加推新一批單位。扣除18%最高折扣，今批134伙折實售價由718.2萬至2,030.7萬元，折實呎價介乎18,558元至27,219元，折實平均呎價22,715元。