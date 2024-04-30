朗賢峯IIB期原價加推134伙 折實均呎22715元 周六次輪開賣248伙｜何文田新盤

市區鐵路新盤銷情熾熱，發展商趁勢加推應市。鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期繼昨日加推150伙後，今日(30日)再加推5號價單共134伙，維持18%最高折扣，折實售價由718.2萬元起，折實平均呎價22,715元，與上張價單22,122元相比，高約2.7%。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，今批單位由於推出坐向、樓層及景觀略有不同，是次仍屬原價加推。
梁淑儀指，「朗賢峯」第IIB期以「壓軸心動價」推出後，首輪銷售即日沽清，由於向隅者眾，故加推新一批單位。扣除18%最高折扣，今批134伙折實售價由718.2萬至2,030.7萬元，折實呎價介乎18,558元至27,219元，折實平均呎價22,715元。
最低售價及呎價單位同為第5B座2樓C室，實用面積387方呎，一房間隔，折實售價718.2萬元，折實呎價18,558元。
周四下午6時截票
發展商同日公布項目次輪銷售安排，將於本周六(5月4日)以價單形式推售248伙，截票時間為本周四(5月2日)下午6時。
據銷售安排顯示，銷售當日將會分3節出售，最先為V組，買家必須購買最少3伙及不多於8伙指定單位；緊隨為A組，買家必須購買最少1伙及不多於3伙A組單位；最後為B組，買家必須購買最少1伙及最多2伙B組單位。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。