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2024-05-08 22:32:16

朗賢峯IIB期首現撻訂 兩買家棄購共損失近170萬訂金｜新盤撻訂

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朗賢峯IIB期首現撻訂 兩買家棄購共損失近170萬訂金｜新盤撻訂

朗賢峯IIB期首現撻訂 兩買家棄購共損失近170萬訂金｜新盤撻訂

熱賣鐵路新盤、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期首度出現買家撻訂個案，據成交紀錄冊顯示，最新錄得2伙交易告吹個情況，料合共遭發展商殺訂約169.95萬元。

是次涉及單位為6A9A室及27B室，實用面積分別為774760方呎，同屬三房間隔，原於上月27日首輪銷售中各以1,584.8萬元及1,814.3萬元沽出，呎價分別約20,475元及23,872元。買家簽訂臨時買賣合約後，惟於5日後未有簽訂正式買賣合約，令交易未有進展，意味放棄交易，遭發展商殺訂5%，合共涉及金額約169.95萬元。

朗賢峯IIB期首現撻訂 兩買家棄購共損失近170萬訂金｜新盤撻訂

「朗賢峯」IIB期首現撻訂個案，2伙撻訂單位原於上月27日首輪銷售中各以1,584.8萬元及1,814.3萬元沽出。(資料圖片)

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。

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