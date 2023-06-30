期間限定｜新盤狂推七一優惠吸客

新盤市場氣氛回暖，發展商趁「七一」為旗下新盤增折扣或夥拍地產代理推置業優惠吸客。當中焦點落在九龍建業(034)將軍澳現樓新盤海茵莊園，以回歸26周年為由為45伙推出「海茵慶回歸限定優惠」，除將個別單位最高折扣大增至27%外，更送全屋訂造傢俬。

海茵莊園上述涉及的45伙包括40伙開放式單位，實用面積203至245方呎，以及5伙一房單位，實用面積287方呎。發展商為單位增設23%或25%折扣，連即供付款計劃享有2%折扣計，最高折扣率達27%。單位折實價372.2萬至512.5萬元，折實呎價16,164至18,808元；發展商落實周日發售其中26伙。

較兩個月前售出單位平17%

據一手成交紀錄冊顯示，項目第1座22樓B7室，實用面積204方呎，上月8日以450.2萬元成交，呎價22,609元。如今特選單位、高一層面積相同的B7室，折實價約372.2萬元，僅相隔近兩個月，價錢已相差17%。發展商昨宣布，項目於周末首度對外開放2座25樓C1室開放式戶型示範單位。

恒基(二)部項目買家可獲酒店餐飲禮券

中原地產為慶祝回歸亦夥拍多盤推出置業優惠，包括恒基物業代理營業(二)部旗下指定項目，分別為西半山CAINE HILL、THE RICHMOND、西灣河THE HOLBORN、北角維峯．浚匯及上水高爾夫．御苑，即日起至今年7月31日，經該行購上述項目一手住宅單位之各首2名買家，將可獲贈「五星級酒店餐飲禮券」，名額10個，每個優惠名額約值1.8萬元，總值約18萬元。

至於會德豐地產啟德現樓新盤MONACO MARINE亦夥拍中原推出全新置業優惠，即日起至7月31日，經該行購入項目首5名兩房開放式廚房的買家，可獲贈5,000元智能家電禮券，總值約2.5萬元。

利奧坊系列送旅遊套票禮券

另外，利嘉閣地產為恒地大角咀「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．凱岸」及「利奧坊．曦岸」送上置業優惠，即日起至7月31日期間，經該行購買上述3個項目一手住宅單位的各首5名買家，可獲贈「旅遊套票禮券」，每個優惠名額價值約8,000元，優惠總值共約12萬元。

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