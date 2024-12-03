未補價資助房屋上月錄136宗成交 最平公屋賣83萬 凱樂苑呎價最貴｜二手市況

近期有新盤以「貼近居屋價」發售，搶去部分資助房屋市場客源。據房委會資料顯示，11月全港錄得136宗未補地價資助房屋買賣，較10月份同期的100宗增加36%，惟仍處偏低水平。至於10月份全月數字經修訂後錄得287宗成交，較9月份的263宗多9.1%。
上月各區資助房屋的交投量全屬「單位數」，當中以沙田愉翠苑成交最多，錄得4宗；筲箕灣愛碟灣、馬鞍山錦豐苑、粉嶺昌盛苑、天水圍天盛苑及天富苑、觀塘曉麗苑，以及大埔太和邨，同樣錄得3宗。
凱樂苑呎價全港最貴
有「居屋王」之稱、鄰近南昌站的長沙灣凱樂苑，上月錄得2宗成交，平均呎價約10,883元，為當月呎價最貴居屋。其中1伙實用面積約479方呎高層戶，以536.8萬元售出，呎價約11,207元。今年以來，該屋苑累計錄得75宗成交，平均呎價約11,529元，較去年同期的110宗及均價12,387元，分別回落32%及6.9%。
其次是入伙約4年、馬鞍山新晉臨海居屋錦暉苑，上月同樣錄2宗成交，平均呎價約10,833元，只比凱樂苑低50元，屬全港第二貴。
不過，位處市區的旺角海富苑於上月錄得新低價成交，一個實用面積645方呎低層戶，以521.8萬元沽出，呎價約8,090元，創屋苑今年呎價新低。另觀塘祥和苑一個實用面積約548方呎的低層戶，以325萬元成交，呎價約5,931元，創屋苑逾17年呎價新低。
山景邨低層戶呎售2804元
至於被譽為全港最平公屋的屯門山景邨，今年首11個月暫錄得17宗未補價成交，其中8宗低過100萬元，最新成交涉及一個低層戶，實用面積約296方呎，上月以83萬元售出，呎價約2,804元，以綠表買家承造最高95%按揭計，首期只需4.15萬元。
總結今年首11個月，未補地價資助房屋買賣共錄得4,007宗，突破4,000宗水平創1997年有紀錄以來同期新高，較去年同期的3,081宗，增加926宗或30.1%。