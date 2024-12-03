未補價資助房屋上月錄136宗成交 最平公屋賣83萬 凱樂苑呎價最貴｜二手市況

近期有新盤以「貼近居屋價」發售，搶去部分資助房屋市場客源。據房委會資料顯示，11月全港錄得136宗未補地價資助房屋買賣，較10月份同期的100宗增加36%，惟仍處偏低水平。至於10月份全月數字經修訂後錄得287宗成交，較9月份的263宗多9.1%。

上月各區資助房屋的交投量全屬「單位數」，當中以沙田愉翠苑成交最多，錄得4宗；筲箕灣愛碟灣、馬鞍山錦豐苑、粉嶺昌盛苑、天水圍天盛苑及天富苑、觀塘曉麗苑，以及大埔太和邨，同樣錄得3宗。

凱樂苑呎價全港最貴

有「居屋王」之稱、鄰近南昌站的長沙灣凱樂苑，上月錄得2宗成交，平均呎價約10,883元，為當月呎價最貴居屋。其中1伙實用面積約479方呎高層戶，以536.8萬元售出，呎價約11,207元。今年以來，該屋苑累計錄得75宗成交，平均呎價約11,529元，較去年同期的110宗及均價12,387元，分別回落32%及6.9%。