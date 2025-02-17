本月一手暫沽540伙 按月升50% 皇都首輪沽清銷量奪冠｜一手市況

月內焦點新盤為新世界發展(017)旗下北角「皇都」，過去周六(15日)首輪發售168伙，全數即日售罄，屬今年首個首輪沽清紅盤。據悉，項目首輪共錄得20組大手客購買2伙或以上，共涉53伙，按首輪銷售伙數計，大手客佔逾32%。計及項目早前招標售出單位，本月累錄175宗成交，成為月內售出單位最多新盤；全盤自上月推售以來，累沽188伙，套現逾22.5億元。

新春後發展商加速推盤，帶動一手銷情趨熱。綜合市場消息，本月一手市場暫錄約540宗成交，較上月同期約362宗增加近50%。過去周末(15日及16日)迎來北角全新盤開售，帶動一手市場錄得約246宗成交，較上周約66宗勁升2.7倍，佔本月成交約近半。

新界上車盤銷情持續，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」周末兩日合共售出27伙，成交金額近1.2億元。項目本月暫售出84伙，吸金3.7億元，銷量居本月次高位。發展商透露，鑑於市場反應熱烈，集團正計劃「All In」全數推出滙都II尚餘的單位以供買家選購，或考慮短期內推出新價單。

海茵莊園周末單日沽5伙

周末銷情熾熱新盤還包括九龍建業(034)旗下現樓新盤「海茵莊園」，於周六錄得5宗一房成交個案，單日套現超過2,700萬元。該批單位實用面積介乎280至287方呎，成交價由547萬至552.5萬元，呎價介乎19,062元至19,732元。

另外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下沙田火炭現樓新盤「星凱．堤岸」成交持續，本月暫沽8伙，套現逾1億元，周末再售出兩伙三房，其中3座41樓C室，實用面積945方呎，享開揚城門河景，成交價1,902.7萬元，實用呎價20,134元。另一單位為5座49樓A室，實用面積673方呎，以1,200萬元售出，實用呎價17,831元。

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