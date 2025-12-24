本月或達8300宗！樓宇買賣登記料創逾年半高

樓市氣氛持續從谷底回升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，估計本月全月整體樓宇買賣合約登記宗數約達8,300宗，涉及金額620億元，按月分別升16.6%及6.1%。以宗數計，更為去年4月後近20個月、超過1年半新高，金額計則為今年6月後近6個月高，即為港府全面撤辣初期後最活躍。 截至本月19日止本月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,396宗，總值474.07億元。全年計暫錄約7.81萬宗及5,966.38億元，按年升14.9%及11.7%，預測全年宗數約8萬宗及6,110億元，分別漲近兩成及近一成半，同創2021年後的4年新高。

楊明儀指，數字反映兩次減息後樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家入市信心；而上月發展商拆售太古城車位，房協兩個居屋項目開始揀樓，新一期白居二買家陸續入市，均刺激登記量上升。 一手成交或跌6% 二手升7% 一手私人住宅方面，本月暫錄1,365宗及151.3億元，預計全月約1,700宗及200億元，將按月分別下跌6.2%及12.7%。二手私人住宅方面，本月暫錄2,820宗及221億元，預計全月約3,800宗及300億元，按月分別上升7%及7.3%；以宗數計將為今年4月後的8個月高位，金額將為20個月高。

18大新晉屋苑上月登記增11% 另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，港銀將最優惠利率降至5厘水平、降低按揭成本，推動買家換樓置業。綜合土地註冊處數據所得，上月全港18大新晉屋苑錄215宗二手買賣登記，按月增加逾11%，亦為本年第二多。陳海潮指，本月中旬不少一手新盤集體重啟推售，分薄市場焦點及購買力，令二手市場受壓，亦為樓市傳統淡月；不過樓價升勢持續加快買家入市步伐，冀本月18大新晉屋苑二手登記可維持210宗高位。