本月新盤成交突破1000宗 近4個月新高 周末交投見4連升｜一手市況

《財政預算案》本周出爐，市場憧憬利好消息，月內多個新盤率先啟動，新界大型項目周末開賣，刺激銷情回溫，綜合市場消息，一手市場於過去周末(22日及23日)錄得約322宗成交，較上周約246宗增加三成，連漲4周，帶動本月新盤成交宗數錄得約1,040宗，屬去年10月後首次突破千宗、創近4個月新高。 朗天峰首輪250伙沽清 周末交投最多屬嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」，周六(22日)首輪發售250伙，開售約8小時，全數單位獲得認購，總成交金額達9.6億元。發展商表示，項目不乏大手買家入市，不少買家選購2伙，亦有3組買家各選購3伙，3組買家各選購4伙，最大手買家斥1,641萬元掃4伙。 「朗天峰」主打一房及兩房，定價吸引，首輪累收逾1.4萬票，超額認購逾55倍，超越新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」首輪累收逾7,800票紀錄，成為今年「新盤票王」。項目接近月底開始推售，成交量躍升至本月新盤第二。

滙都周末兩日沽20伙 周末新盤聚焦新界西，帶動區內新盤貨尾成交加快。泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周末兩日累計售出20伙。發展商指，整個項目迄今已累計推出841伙，賣出單位合共797伙，佔可售單位比例將近95%。鑑於目前「滙都II」只餘下少量單位兩房標準單位及特色單位可供出售，正積極考慮短期內加推「滙都I」單位應市。「滙都I」及「滙都II」本月暫累沽152伙，成交宗數排名第三。 旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」及第2期「珀岸」周末連沽9伙，當中周日(23日)佔5宗成交，涵蓋1伙開放式連平台花園單位、2伙一房，1伙兩房及1伙三房單位。「黃金海灣」兩期項目本月迄今累售71伙，位列本月成交第四新盤，總成交額近3億元；而項目總成交累計753伙，總成交金額近27億元。 另外，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」周日展開第三輪推售，涉及約20伙，據成交紀錄冊顯示，項目周末兩日連沽7伙，套現約7,343萬元。全盤至今累沽268伙，佔可銷售的單位近90%，套現逾30億元，平均呎價約22,475元，項目仍守本月銷量冠軍。

啟德現樓受捧 區內3盤有成交 受惠啟德體育園即將開幕利好消息帶動，啟德盤陸續有成交。會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」銷情加快，過去周末兩日合共售出3伙，套現逾2,830萬元。 由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期於周日錄得5宗成交，套現逾4,400萬元。由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」周日展開新一輪推售，兩日共沽5伙，成交價介乎1,014.4萬至2,290.66萬元，吸金逾7,807萬元，項目預計將於年中屆現樓，料吸引買家加快入市步伐。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)