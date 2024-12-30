本月新盤成交660宗 近4個月新低 頻現大手掃貨 細價上車盤撐市｜一手市況

年底發展商推盤步伐放緩，市民長假外遊影響交投氣氛，新盤成交趨靜。綜合市場消息，本月截止至昨日(29日)，一手市場錄得約660宗成交，較上月同期的940宗少約280宗或近三成，創今年8月以來的四個月新低；新盤於過去周末(28日及29日)則錄得約33宗成交，較上周約80宗大跌58%。 新界上車盤包攬本月銷量前三 12月成交以上車盤貨尾為主導，包攬本月銷量前三新盤。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」本月以「Chill勁價」策略推售，周末兩日再沽4伙，成交金額共約2,198.5萬元，至於月內合共售出115伙，套現逾5.3億元，屬本月沽出單位最多新盤。 泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周末兩天新添6宗交投，本月迄今累沽83伙，套現約3.6億元，銷量排名本月第二。至於新鴻基地產(016)旗下屯門新盤「NOVO LAND」第3B期本月銷量第三高，截至目前共沽出55伙，吸金3億元，發展商本月早前曾上調10伙單位定價約1%。

啟德銷情升溫 區內周末售出 9 伙 啟德區新盤銷情回溫，周末至少5盤錄得成交，售出約9伙。包括中國海外發展(688)旗下「維港1號」售出2伙，總成交金額逾2,324萬元。由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」售出第3座3樓P單位，實用面積380方呎，成交價614.7萬元，呎價16,050元。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外及新世界發展合作發展的「DOUBLE COAST I」售出2伙，最新成交單位為第3座9樓B室，三房一套，實用面積627方呎，以1,241.6萬元售出，呎價19,802元。 另外，新地旗下「天璽．天」以招標形式售出2伙，成交價分別為約7,196.6萬及8,097.7萬元，成交呎價各為36,255元至40,631元。中國海外發展旗下「維港．雙鑽」售出1伙一房及1伙三房，實用面積介乎300至657方呎，成交呎價介乎17,937元至28,221元，總成交金額逾2,392萬元。