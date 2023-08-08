本港商廈空置率高企 Palace Studios覓出路 助業主轉型高端私人健身室｜多圖

新冠疫情後，港人更關注整體身心健康，追求更健康的生活習慣。面對本港寫字樓空置率持續高企，全港首間「隨選型」(on-demand)私人健身室Palace Studios提出將商廈內的空置單位轉變為高端私人健身室，為業主提供一個實用且有效的商廈活用方案，亦能迎合健身熱潮。

配合物業特性 設計個性化健身房

Palace Studios創辦人及行政總裁李錦明(Dinesh Nihalchand)表示，香港寫字樓長期供過於求，房地產商正繼續建造更多摩天大樓，但基於環球銀行及企業正削減亞太區的業務人員或將總部遷至其他地區，香港寫字樓的租戶數量正在減少，Palace Studios致力通過將閒置辦公室轉化為私人精品健身房，給業主提供一個最佳解決方案，在設計、建造和管理上，為每個商業建築物量身定制個性化的私人健身房配置，同時還能考慮房地產商個別的預算和時間表。Palace Studios將負責一切與健身室相關的管理、維護及保養，讓業主可專注於其他方面的物業管理。

結合先進的技術支援，Palace Studios為健身教練、其客戶及廣大健身愛好者提供按小時收費的高端私人健身空間，讓客戶能夠擺脫以往捆綁式的合約制度或會員收費。