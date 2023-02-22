本港樓市｜市傳中小型銀行H按按息3.125厘作招徠 中原按揭：按息低於3.375厘並非主流

她指，現時市場上按揭優惠不盡相同，例如有些按揭計劃的息率具有市場競爭力但現金回贈相對低一截，相信是銀行根據其業務策略、目標客戶而設定不同的按揭優惠；現時實際按息低於3.375厘的計劃並非主流計劃，加上近日樓市轉旺，部分銀行已出現按揭申請「塞車」情況，故相信其他銀行降低按息至低於3.375厘的機會不大，但不排除積極性大的銀行進一步提高現金回贈吸納客戶。

王美鳳補充，港美息差拉闊，金管局兩度入巿後，銀行體系結餘已跌至770億元的3年新低水平，與樓按相關1個月拆息已回升，連升5天至昨日(21日)報2.88厘，而現時1個月港元拆息與美息差距仍達1.7厘，過去十年1個月港元拆息與美息差距平均約0.15厘，這情況下拆息仍有機會回升。故此，王美鳳稱，H按用家最好仍以封頂息與市場按息作比較，封頂息以不高於市場按息及P按息較佳，一旦拆息升穿封頂息，H按用家仍可以不高於市場優惠按息水平供樓。

H 按用家需留意封頂息

王美鳳提醒，現時市場上銀行之間的按揭計劃不盡相同，大多因應不同貸款額、不同客戶類別或不同按揭類別提供分層息率及優惠，以爭取不同目標客戶群，近期銀行按揭優惠差異進一步擴大，個別銀行提供按息較優惠的計劃，但計劃未必提供高存息戶口，或者現金回贈比率較遜色，因此，用家宜因應自己申請的貸款類別及按着自己所需要的按揭額去比較不同銀行優惠，宜作多方面比較。

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