李兆基逝世｜新地：沉痛悼念前副主席李兆基 與新地淵源深厚

新地指，李兆基與新地淵源深厚，不僅是新地創辦人兼前主席郭得勝的摯友，更是共同創立新鴻基地產的緊密夥伴，他們攜手奠定新地的穩固基石，開創香港地產業輝煌的新一頁。李兆基創立恒基兆業之後，雖然執掌新事業，但依然與新地保持密切合作，互敬互助，攜手推動香港的發展，打造了包括國際金融中心(IFC)在內的多個地標性項目，為這座城市增添無數璀璨篇章。

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基周一(17日)與世長辭，享年97歲。新鴻基地產今日(18日)表示，懷著無比沉痛的心情，悼念前副主席李兆基於昨日辭世。

李兆基在繁忙的事業中，仍堅持擔任新地副主席一職超過48年，期間為新地的發展提供無數寶貴的意見。他的睿智卓見、高瞻遠矚和堅毅精神，一直為集團所尊崇並帶來許多啟發。

李兆基不僅是傑出的商界領袖和企業家，更是一位德高望重、愛國愛港的慈善家。他創立的李兆基基金多年來致力於幫助弱勢群體，並資助內地及本港的教育與公益事業，對社會的貢獻無可估量。他的仁心善行，惠澤無數，影響深遠。

新地表示，如今，李兆基福壽全歸，集團失去了一位值得尊敬的典範人物。但他高尚的品德、無私的精神和對香港社會的深遠影響，將永遠銘刻在人心。