李居明租嘉禾黃埔戲院 打造「新光黃埔」：看好該區人傑地靈 風水極佳

屹立北角53年的新光戲院，終在3月3日結業。和記地產代理今日(3日)公布新聞稿指，「新光戲院大劇場」主席李居明已成功租賃黃埔天地近5萬方呎戲院用地，打造「新光黃埔」電影娛樂文化新地標。嘉禾院線上月底宣布，嘉禾黃埔戲院因租約期滿將於下周四(10日)結業。
新光黃埔｜佔地近5萬呎 將改動成更合適表演場地
「新光黃埔」將承接嘉禾黃埔發展成新的文化堡壘，支持香港的本土文化經濟，並希望能夠讓新光精神更適切地融入到現代生活與社區當中，吸引更多人參與文化的傳承。在多方考慮後，第一步計劃已成功落實。並將於開幕時公布一系列活化電影及表現文化的部署，為香港本土娛樂文化打上一枝強心針，開展延續新光這個品牌的具體計劃。
現時嘉禾黃埔共有4間極具水平的戲院，各有300個座位，四院聯演可提供1,200個座位，為九龍區電影龍頭戲院之一，待具體計劃落實後將改動成更合適的表演場地。
新光黃埔｜開業日期和具體詳情有待公布
李居明表示，看好黃埔區人傑地靈，風水極佳，為九運具發展潛力的文化地標，故決定將新光文化精神在此區延續，黃埔天地不僅是黃埔站的購物娛樂熱點，更是本地及環球美食的匯聚地，超過70多家餐飲品牌，為顧客呈獻多元化的飲食選擇。黃埔天地四通八達，與港鐵黃埔站零距離，更設有充裕的泊車位，配套非常完善。關於「新光黃埔」的開業日期和具體詳情，則有待公布。