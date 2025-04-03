李居明租嘉禾黃埔戲院 打造「新光黃埔」：看好該區人傑地靈 風水極佳

屹立北角53年的新光戲院，終在3月3日結業。和記地產代理今日(3日)公布新聞稿指，「新光戲院大劇場」主席李居明已成功租賃黃埔天地近5萬方呎戲院用地，打造「新光黃埔」電影娛樂文化新地標。嘉禾院線上月底宣布，嘉禾黃埔戲院因租約期滿將於下周四(10日)結業。 新光黃埔｜佔地近 5 萬呎 將改動成更合適表演場地 「新光黃埔」將承接嘉禾黃埔發展成新的文化堡壘，支持香港的本土文化經濟，並希望能夠讓新光精神更適切地融入到現代生活與社區當中，吸引更多人參與文化的傳承。在多方考慮後，第一步計劃已成功落實。並將於開幕時公布一系列活化電影及表現文化的部署，為香港本土娛樂文化打上一枝強心針，開展延續新光這個品牌的具體計劃。

現時嘉禾黃埔共有4間極具水平的戲院，各有300個座位，四院聯演可提供1,200個座位，為九龍區電影龍頭戲院之一，待具體計劃落實後將改動成更合適的表演場地。