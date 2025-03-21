李澤鉅：經營環境難測 限制長和新投資

長和系昨出爐長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)業績，當中雖然未有交代近期捲入政治紛爭的海外港口交易進展，但長和主席李澤鉅卻預料，集團業務的經營環境將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格的現金流管理。

李澤鉅在長和去年度業績中表示，集團將要求所有業務提高生產力並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。他又指，集團穩健資產負債表及流動資金，可確保即使在最嚴峻市況下仍能維持強勁財務狀況。