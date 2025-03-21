李澤鉅：經營環境難測 限制長和新投資

長和系昨出爐長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)業績，當中雖然未有交代近期捲入政治紛爭的海外港口交易進展，但長和主席李澤鉅卻預料，集團業務的經營環境將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格的現金流管理。
李澤鉅在長和去年度業績中表示，集團將要求所有業務提高生產力並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。他又指，集團穩健資產負債表及流動資金，可確保即使在最嚴峻市況下仍能維持強勁財務狀況。
「中港一直為集團重要市場」
不過，李澤鉅在長實的業績展望中則表示，集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團的重要市場。他又指，集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略，謹慎應對多變挑戰與不明朗宏觀經濟因素。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，進一步鞏固財務狀況、資產質素及溢利水平。
業績方面，長和去年度純利錄170.88億元，按年少27%；收益總額4,766.82億元，多3.3%；EBITDA錄1,251.08億元，少1.7%；基本盈利208.28元，跌11.4%；末期息少15%，至1.514元。
港口收益升11% 吞吐量增6%
對於港口業績，去年收益452.82億元，升11%，主要由吞吐量上升6%及所有分部有所增長帶動。長和指，今年由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現的供應鏈中斷情況可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，來年營運業績有望改進。
長實核心溢利減15% 末期股1.35元
至於長實去年純利136.57億元，少20%；未計入投資物業重估前溢利116.88億元，少15.1%；收入455.29億元，少3.6%；擬派末期股息每股1.35元，少16.7%。集團去年已確認物業銷售收入99.62億元，少24.3%。