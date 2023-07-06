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2023-07-06 12:03:00

李玟Coco逝世｜生前與丈夫擁總值5億物業　住南區過億豪宅

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李玟Coco逝世｜生前與丈夫擁總值5億物業，生前住南區過億豪宅。(資料圖片)

李玟Coco逝世｜生前與丈夫擁總值5億物業，生前住南區過億豪宅。(資料圖片)

華語樂壇天后李玟Coco於周三（5日）在家輕生，享年48歲。早前已有報道表示，李玟與富豪丈夫，利標前副主席樂裕民（Bruce Rockowitz）婚姻亮紅燈，Coco半年前亦已搬離二人市值1.5億港元的愛巢。而Coco生前與丈夫共擁總值5億港元的物業。

李玟Coco逝世｜婚後兩人居南區過億豪宅

李玟與老公樂裕民於2011年結婚，婚後兩人居住在樂裕民，於2016年以公司買賣形式購入的南區壽臣山道曉穎花園，其中一個複式連天台戶。該物業實用面積達2,718方呎，當時連車位成交價約8,200萬，實用呎價約30,169元，現時市值已逾1.5億港元。

李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

李玟與世長辭，消息震撼演藝界。 歌手李玟CoCo家中輕生終年48歲，家人公布死訊。 歌手李玟CoCo家中輕生終年48歲，家人公布死訊。（中新社） 歌手李玟CoCo與鄭秀文合唱，但已成絕唱。（資料圖片） 歌手李玟CoCo家中輕生終年48歲，家人公布死訊。（中新社）

李玟Coco逝世｜兩人共擁總值5億物業

除此之外，Coco與丈夫亦曾被媒體揭露，共擁總值5億物業，包括市值1億港元的山頂柏架別墅；1億港元的赤柱海天徑4層樓別墅；4,500萬港元的大潭紅山半島；4,000萬港元的中半山豪宅等。

至於樂裕民在2020年亦有入市，以4,500萬元購入舂磡角海天徑一單位，實用面積1,290方呎，實用面積呎價34,884元，樂裕民今次入市須繳15%辣招稅，涉稅款675萬元。

李玟Coco逝世｜李玟夫婦物業分布

物業地點

市值（港元）

壽臣山道曉穎花園複式連天台

1.5億

山頂柏架別墅兩分層單位

1億

赤柱海天徑四分層單位

1億

大潭紅山半島中層單位

4,500萬

舂磡角海天徑單位

4,500萬

中半山芝蘭台單位

4,000萬

羅便臣道49號單位

3,000萬

半山聯邦花園中層單位

2,500萬

粉嶺工廈單位

1,000萬
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