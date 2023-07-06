李玟Coco逝世｜生前與丈夫擁總值5億物業　住南區過億豪宅

華語樂壇天后李玟Coco於周三（5日）在家輕生，享年48歲。早前已有報道表示，李玟與富豪丈夫，利標前副主席樂裕民（Bruce Rockowitz）婚姻亮紅燈，Coco半年前亦已搬離二人市值1.5億港元的愛巢。而Coco生前與丈夫共擁總值5億港元的物業。

李玟與老公樂裕民於2011年結婚，婚後兩人居住在樂裕民，於2016年以公司買賣形式購入的南區壽臣山道曉穎花園，其中一個複式連天台戶。該物業實用面積達2,718方呎，當時連車位成交價約8,200萬，實用呎價約30,169元，現時市值已逾1.5億港元。

李玟Coco逝世｜兩人共擁總值5億物業

除此之外，Coco與丈夫亦曾被媒體揭露，共擁總值5億物業，包括市值1億港元的山頂柏架別墅；1億港元的赤柱海天徑4層樓別墅；4,500萬港元的大潭紅山半島；4,000萬港元的中半山豪宅等。

至於樂裕民在2020年亦有入市，以4,500萬元購入舂磡角海天徑一單位，實用面積1,290方呎，實用面積呎價34,884元，樂裕民今次入市須繳15%辣招稅，涉稅款675萬元。

李玟Coco逝世｜李玟夫婦物業分布