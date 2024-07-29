杜凱琹東奧後入市火炭新盤榮升業主 另一港隊運動員亦現身睇示位！

巴黎奧運乒乓球混雙賽事，杜凱琹與黃鎮廷拍檔於八強戰擊敗西班牙洛比斯（Alvaro Robles）及肖瑤茜的組合，晉身四強，超越上屆成績；將於今日(29日)晚上10時大戰北韓代表李正植與金琴英。
杜凱琹曾一度打入世界排名前十名，有香港「乒壇一姐」之稱，她與李皓晴及蘇慧音三位女將於上屆東京奧運以3：1擊敗德國隊贏得銅牌，取得香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，團隊更獲得共250萬元獎金；而杜凱琹與黃鎮廷在當時混雙取得第5名，亦屬獲得獎金的名次，因此估計杜凱琹最少有145萬元獎金收入。
杜凱琹亦在東京奧運後晉身業主行列，據悉以約970萬元購入火炭新盤「星凱．堤岸」一個兩房單位，望遠山景，實用面積542方呎，呎價約1.78萬元。
樓盤鄰近港鐵站及體院
「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等，最大賣點之一毗鄰港鐵火炭站，去香港體育學院亦只需約5分鐘步程，故亦吸引其他港隊運動精英目光，包括羽毛球運動員謝影雪，當時亦有親身參觀「星凱．堤岸」示範單位。發展商日前表示，樓盤開售迄今累沽1,167伙，佔全盤逾87%。
冠軍練馬師呂健威擲近千萬買兩房贈女兒
另外，歷史上首匹三連霸香港馬王寶座的「金鎗六十」的練馬師呂健威斥約950萬元購入項目1伙兩房連儲物室單位贈予女兒，實用面積約552方呎，呎價逾1.7萬元；呂健威亦於2023/24年度馬季首度登上冠軍練馬師寶座。