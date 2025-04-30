東九龍綫9站走線出爐 帶旺未來彩虹發展 起點泰峯勢成追捧盤

針對秀茂坪、安達、寶達一帶約30萬居民的交通需要，正在計劃中的東九龍綫最近有新方案，早前運輸及物流局向觀塘區議會提交文件，披露東九龍智慧綠色集體運輸系統新規劃，最新走線長約7公里，包括長約6公里的高架道及1公里的隧道，全程9個車站，起點於彩雲(一)邨附近設立彩虹東站，新站選址鄰港鐵彩虹站，可見帶旺未來牛池灣、彩虹一帶的民生經濟發展潛力。其中由王新興集團發展、面向觀塘道，毗鄰坪石邨的豪宅新盤「泰峯」Uptown East，正好遇好時機開售，去年至今銷情不俗，深受自用客歡迎，勢必成為當區追捧熱盤之一。

從運輸及物流局向觀塘區議會提交文件，東九龍綫9個站，依次分別為彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬游塘站、油塘東站，以及介乎馬游塘和油塘東之間新增的藍田北站，預計可讓德田邨、興田邨及藍田邨的數萬名居民受惠。另外，馬游塘車站暨車廠用地及位於寶琳路以北的一塊毗鄰用地，改劃為可同時容許商業和住宅發展暨公共運輸設施用途，料可興建8,900個單位，容納約2.4萬人口。局方現正參考營運商提交的意向書，不排除車站上蓋發展的可能性，而當局目標在明年內完成法定程序及招標，並於2027年批出項目合約，期望於2033年或之前通車。

泰峯擁區內罕有豪華雙會所 折實408.4萬起標

由王新興集團發展，新世界協助銷售的「泰峯」樓高40層，由兩幢(合共4座)住宅大樓組成，提供807伙，住宅單位實用面積介乎約235至3,415平方呎，主要涵蓋一房至三房間隔，並提供小量開放式及特色單位；而發展項目基座設有3層商場，部分樓面已獲知名教育機構承租，預計關鍵日期為2025年6月底。該項目設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓庭園會所(Garden Clubhouse)及位於28樓空中會所(Sky Clubhouse)，兩個會所總面積近2萬平方呎，而位於27樓的空中花園更提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施。值得一提的是28樓空中會所，身處90米高空之中，能擁覽維多利亞港及東九龍壯闊山巒景致。

樓盤去年已開售，而早前官方更加推5號價單，實用面積由279至501平方呎，屬於開放式單位至兩房戶型，折實價由408.4萬至868.6萬元。現時項目銷情理想，累沽逾530伙，總成交金額逾36億元，當中約八成買家為自用，約兩成為投資。官方指將不日將加推三房戶型發售，相信東九龍延綫發展，將催旺當區，令新盤泰峯成「鐵路盤」焦點。

