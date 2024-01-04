東半山柏園明亮清幽套三房 連車位罕放｜有樓睇

東半山大坑徑屬於純住宅地段，居住環境清幽寧靜，同時距離銅鑼灣購物區亦不算太遠，鄰近有專線小巴可抵達，加上該處屬12校網，當中包括多間傳統及地區名校，故區內住宅物業向來受家長客追捧。大坑徑單幢物業柏園，現時有一伙中層逾千呎三房戶放盤，高實用率兼附帶雅緻裝修，加上物業地理位置較高，單位窗外以綠蔭景致為主，其中大廳更享有部分維港景色，稱得上市場罕有放盤。

實用率高近八成 大廳設對流窗

雖然柏園樓齡已有51年，惟單位間隔相當實用，有近八成實用率，而且單位屬廳大房大格局，間隔十分好使好用。是次推介的放盤單位為中層B室，實用面積1,132方呎，採套三房設計，連車位叫價2,600萬元，平均實用呎價22,968元。全屋裝修簡約清雅，客廳外接大露台，可望部分維港海景，而另一端的飯廳亦設有窗戶，望翠綠樹景，室內採光度高之餘，空氣亦流通，居住環境相當舒適寧靜。