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地產
2024-01-04 18:40:00

東半山柏園明亮清幽套三房 連車位罕放｜有樓睇

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單位明亮開揚，客廳外接大露台。

單位明亮開揚，客廳外接大露台。

東半山大坑徑屬於純住宅地段，居住環境清幽寧靜，同時距離銅鑼灣購物區亦不算太遠，鄰近有專線小巴可抵達，加上該處屬12校網，當中包括多間傳統及地區名校，故區內住宅物業向來受家長客追捧。大坑徑單幢物業柏園，現時有一伙中層逾千呎三房戶放盤，高實用率兼附帶雅緻裝修，加上物業地理位置較高，單位窗外以綠蔭景致為主，其中大廳更享有部分維港景色，稱得上市場罕有放盤。

大露台可望部分維港煙花景致。 飯廳設有窗戶，翠綠樹景清幽怡人。 偌大的客飯廳，間隔分明。 單位採光度極高，一室明亮。 主人套房面積闊落，可三邊下床。 主人套房浴室。 其中一間睡房望翠綠樹景，非常清靜。 其他睡房面積亦闊大。 每間睡房均間隔闊落實用。 長方形的廚房光猛通爽，並設有工人房。 客廁面積亦闊落。 大坑單幢樓柏園外觀。

實用率高近八成 大廳設對流窗

雖然柏園樓齡已有51年，惟單位間隔相當實用，有近八成實用率，而且單位屬廳大房大格局，間隔十分好使好用。是次推介的放盤單位為中層B室，實用面積1,132方呎，採套三房設計，連車位叫價2,600萬元，平均實用呎價22,968元。全屋裝修簡約清雅，客廳外接大露台，可望部分維港海景，而另一端的飯廳亦設有窗戶，望翠綠樹景，室內採光度高之餘，空氣亦流通，居住環境相當舒適寧靜。

放盤單位資料

物業名稱：柏園
地址：跑馬地大坑徑6
發展商：恒隆
樓齡：51
放盤單位：中層B (物業編號：TAQ146)
叫價：2,600萬元連車位 (參考市值租金：約5.3萬元)
實用面積：1,132方呎 / @22,968
建築面積：1,450方呎 / @17,931
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/47mVjWA
查詢電話：6539 8789 (中原地產 大坑道分行東半山跑馬地組 范小姐)

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