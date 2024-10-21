東涌區本月暫錄約47宗買賣 全月料創6個月新高｜二手市況

曹嘉華續稱，映灣園2座高層F室，實用面積495方呎，屬兩房間隔，設有露台及外望山景，原先叫價530萬元放售，議價後以518萬元成交，實用平均呎價10,465元。原業主於2009年6月以197.5萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺320.5萬元，單位期內升值1.6倍。他又指，映灣園本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價報10,089元。

減息周期開始，多項利好政策亦接連推出，刺激買家入市意欲上升。中原地產東涌藍天海岸分行經理曹嘉華表示，近日東涌區二手成交逐漸加快，本月暫錄約47宗買賣成交，已較上月多出三成，全月成交量向上挑戰今年4月的67宗，料創6個月新高。

藍天海岸套三房 呎價不足 8600 元

另外，中原地產東涌昇薈第一分行A組分行經理黃宏超表示，樓市持續向好，東涌區於過去周末連錄約7宗二手買賣成交，按周反彈超過兩倍，當中藍天海岸錄3宗屬最多。該分行新近促成藍天海岸6座低層C室易手，實用面積896方呎，屬套三房連工作間間隔，景觀望園景及少海景。

據了解，單位內櫳殘舊，廚櫃已拆，需要進行全屋裝修才能入住。單位原叫價840萬元，最終大減70萬元或8.3%，以770萬元沽出，折合實用呎價8,594元。黃宏超指，新買家為外區換樓客，喜歡東涌區環境，而藍天海岸較為寧靜，又近港鐵站，見上址價錢吸引，遂入市作新居。據悉，原業主於2004年以300.8萬元買入物業，持貨20年，是次沽出帳面大賺469.2萬元，升值近1.6倍。