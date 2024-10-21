東涌海堤灣畔新淨兩房 全屋望海｜有樓睇

入市東涌區物業，最理想的單位景觀當然是望海景，其中臨海而建的海堤灣畔，位置毗鄰港鐵東涌站，附近亦有大型商場東薈城等，日常出入及購物都算方便。又因位置鄰近機場，東涌區一帶物業向來受機場人員歡迎，區內租賃交投一直活躍；如買入後打算放租，基本上不難租出，而租金回報亦算理想。
廳房全望海
樓齡22年的東涌海堤灣畔，共由4座大廈組成，是次介紹的放盤單位為1座高層D室，實用面積516方呎，屬兩房間隔，最新叫價680萬元，平均實用呎價13,178元。參考該單位現時市值租金約為19,000元，若以成交價680萬元計，料租金回報可有3.3厘。單位座向西南，大廳和兩間房的景觀均主要望開揚無遮擋海景，景色相當遼闊吸引。由於單位所屬樓層較高，室內相當光猛開揚，加上附帶企理裝修，新買家買入後只需簡單清潔及修復，已可即時入住或放租。
放盤單位資料
物業名稱：海堤灣畔
地址：東涌海濱路8號
發展商：太古、恒基、恒隆、港鐵、新世界、新鴻基
樓齡：22年
放盤單位：1座高層D室 (物業編號：FFF823)
叫價：680萬元 (參考市值租金約1.9萬元))
實用面積：516方呎 / @13,178元
建築面積：689方呎 / @9,869元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/4h9d81B
查詢電話：6590 8061 (中原地產東涌藍天海岸分行A組 王先生)