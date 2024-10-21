東涌海堤灣畔新淨兩房 全屋望海｜有樓睇

入市東涌區物業，最理想的單位景觀當然是望海景，其中臨海而建的海堤灣畔，位置毗鄰港鐵東涌站，附近亦有大型商場東薈城等，日常出入及購物都算方便。又因位置鄰近機場，東涌區一帶物業向來受機場人員歡迎，區內租賃交投一直活躍；如買入後打算放租，基本上不難租出，而租金回報亦算理想。