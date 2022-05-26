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地產
2022-05-26 11:44:42

東鐵效應｜鐵路沿線屋苑錄多宗大賺成交 欣延軒兩房帳賺近650萬

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鄰近第一城站的沙田欣延軒，近日有一個實用面積417方呎兩房單位易手，呎價近2萬元，業主賺近650萬元退場。

鄰近第一城站的沙田欣延軒，近日有一個實用面積417方呎兩房單位易手，呎價近2萬元，業主賺近650萬元退場。

鄰近第一城站的沙田欣延軒，在東鐵過海段通車效應下，優質單位獲市場追捧。世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍表示，新近錄得沙田欣延軒成交，單位為2座中層B室，實用面積417方呎，屬兩房間隔，望開揚樓景，放盤4個月以828萬元易手，實用呎價19,856元。上址原業主早於20007月一手購入樓花單位，當時作價僅178.2萬元，持貨22年至今沽售，帳面獲利近650萬元，單位期內大幅升值3.65倍。

毗鄰第一城站的沙田第一城，新近有長情業主持貨26年後，將兩房單位易手，作價560萬元，獲利逾400萬元離場。

毗鄰第一城站的沙田第一城，新近有長情業主持貨26年後，將兩房單位易手，作價560萬元，獲利逾400萬元離場。

沙田第一城兩房減12% 長情業主大賺400萬離場

近期市場聚焦一手，令二手市場交投稍放緩，有個別業主調整叫價來吸引買家。世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，該行新近促成沙田指標屋苑沙田第一城成交，單位為26座低層G室，建築面積395方呎，實用面積327方呎，屬兩房間隔，座向東南望園景。單位原叫價636萬元，放盤8個月，最終減價12%560萬元沽出，實用呎價17,125元。據了解，原業主早於19964月購入上址，當時作價僅159.3萬元，長情業主持貨26年至今轉手，帳面獲利逾400萬元，單位升值逾2.5倍。

鄰近馬鞍山烏溪沙站的銀湖‧天峰，有兩房戶業主持貨8年，近日轉售帳面獲利逾280萬元。

鄰近馬鞍山烏溪沙站的銀湖‧天峰，有兩房戶業主持貨8年，近日轉售帳面獲利逾280萬元。

銀湖‧天峰兩房 持貨8年帳賺282

除沙田區沿線鐵路盤受追捧，馬鞍山烏溪沙站銀湖‧天峰亦錄得理想獲利成交。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新近成交的銀湖‧天峰單位為8座中層A室，建築面積733方呎，實用面積558方呎，座向東北，享有海景，間隔兩房；單位放盤3個月，最初叫價975萬元，累減65萬元或減幅6.7%後，以910萬元成交，實用呎價16,308元。原業主於20149月購入上址，當時作價628萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利282萬元離場，單位升值45%

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