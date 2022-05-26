東鐵效應｜鐵路沿線屋苑錄多宗大賺成交 欣延軒兩房帳賺近650萬

鄰近第一城站的沙田欣延軒，在東鐵過海段通車效應下，優質單位獲市場追捧。世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍表示，新近錄得沙田欣延軒成交，單位為2座中層B室，實用面積417方呎，屬兩房間隔，望開揚樓景，放盤4個月以828萬元易手，實用呎價19,856元。上址原業主早於2000年7月一手購入樓花單位，當時作價僅178.2萬元，持貨22年至今沽售，帳面獲利近650萬元，單位期內大幅升值3.65倍。

沙田第一城兩房減 12% 長情業主大賺 400 萬離場 近期市場聚焦一手，令二手市場交投稍放緩，有個別業主調整叫價來吸引買家。世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，該行新近促成沙田指標屋苑沙田第一城成交，單位為26座低層G室，建築面積395方呎，實用面積327方呎，屬兩房間隔，座向東南望園景。單位原叫價636萬元，放盤8個月，最終減價12%以560萬元沽出，實用呎價17,125元。據了解，原業主早於1996年4月購入上址，當時作價僅159.3萬元，長情業主持貨26年至今轉手，帳面獲利逾400萬元，單位升值逾2.5倍。