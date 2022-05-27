東鐵綫過海段｜一站直達港島核心商業區 「財爺plan」89萬元買紅磡兩房

東鐵綫過海段5月15日通車，令紅磡搖身一變，成為能夠不轉車直達新界東、新界西、九龍各區，更能一站直達灣仔北核心商業區的交通樞紐，勢將吸引買家進駐。不過區內屋苑眾多，吼準東鐵綫過海段通車的各位準買家，該如何選擇心儀物業？
過海段通車睇樓客大增
太陽物業分行經理宏惠強稱，過海段通車的首個周末，睇樓客已增加20%，當中又以近紅磡站的屋苑較受觀迎，包括海濱南岸、半島豪庭及都會軒，半島豪庭及海濱南岸在分別過去周末連錄兩宗成交。
他續指，置業的客人以上車客為主，均以「財爺plan」高成數按揭成交。成交宗數方面，上月海濱南岸錄12宗成交，過海段通車帶動下，相信5月成交宗數可與上月持平，抵消新盤開售影響。
租務市場方面，租客現時主要以因校網搬到紅磡的家庭客為主。東鐵綫過海段通車亦有帶動租客出動搵樓，宏惠強預料相關租務成交約有兩成升幅。
業主心態方面，宏惠強稱普遍業主以貼市價放售，現時仍放售的業主普遍議價空間較疫情期間有所收窄，例如海濱南岸3房戶，有業主1月時以1100萬元放售，後減價至1050萬元便「企硬」，不再減價。
紅磡物業受歡迎，除一站直達港島外，另一吸引之處是能夠以「財爺plan」高成數按揭上車。如正在放售的海濱南岸1座高層A室放盤，兩房間隔，實用面積432平方呎，正以890萬元放售，以「財爺plan」一成首期計，僅89萬元就可上車。
宏惠強稱，疫情過後成交反彈，較平的盤源已被消化，現時海濱南岸放盤約有170個，而半島豪庭則為100個以下。現時海濱南岸2秀戶入場費約860萬元，而半島豪庭入場費則約為1100萬元。
作者: HOUSE730智能搵樓平台