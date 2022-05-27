東鐵綫過海段｜一站直達港島核心商業區 「財爺plan」89萬元買紅磡兩房

東鐵綫過海段5月15日通車，令紅磡搖身一變，成為能夠不轉車直達新界東、新界西、九龍各區，更能一站直達灣仔北核心商業區的交通樞紐，勢將吸引買家進駐。不過區內屋苑眾多，吼準東鐵綫過海段通車的各位準買家，該如何選擇心儀物業？

過海段通車睇樓客大增

太陽物業分行經理宏惠強稱，過海段通車的首個周末，睇樓客已增加20%，當中又以近紅磡站的屋苑較受觀迎，包括海濱南岸、半島豪庭及都會軒，半島豪庭及海濱南岸在分別過去周末連錄兩宗成交。

他續指，置業的客人以上車客為主，均以「財爺plan」高成數按揭成交。成交宗數方面，上月海濱南岸錄12宗成交，過海段通車帶動下，相信5月成交宗數可與上月持平，抵消新盤開售影響。