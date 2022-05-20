【東鐵綫過海段】豐盛苑10%樓價44萬做業主 沙田市中心三房「7字頭」有交易

東鐵綫過海段通車，成為本港第四條過海鐵路，由紅磡站過海至會展站僅需5分鐘時間，大大疏導過海交通塞車時間。而配套發展已經成熟的沙田區，挾市場憧憬通關及鐵路過海效應，租務交投料升三成，毗連周邊馬鐵沿線物業亦成上車客入市目標，採用「財爺Plan」更能以一成首期低至44萬元做業主。

東鐵綫過海段通車效應，令整個新界東至新界北沿綫物業均受帶動。中原地產副區域營業董事馮澤源表示，沙田市中心一帶物業，因鄰近香港中文大學，過往於新學年前後，都不乏即將來港就讀大學的內地生承租單位，租盤會呈緊張狀態。不過，疫情影響內地生來港升學，以沙田中心為例，一個實用面積357方呎，建築面積466方呎的單位，三年前高峰期月租達1.7萬元，疫情衝擊下，同類單位月租降至1.4萬元，下跌18%。

隨著疫情放緩，一度變得沉寂的租務市場醞料釀再度起動。上月，整個沙田市中心錄約30宗租務成交，預料憧憬通關及東鐵綫通車， 下月租賃成交有望升至約50宗水平。

沙田市中心：三房上車價「 7 字頭」放賣

至於，家庭客追捧的三房單位，整個沙田市中心最平上車三房可考慮希爾頓中心，現時D座高層8室，屬3房單位，實用面積475方呎，建築面積757方呎，業主叫價780萬元，平均呎價1.64萬元，堪稱整個沙田市中心區最平三房放盤。