【東鐵綫過海段】豐盛苑10%樓價44萬做業主 沙田市中心三房「7字頭」有交易

東鐵綫過海段通車，成為本港第四條過海鐵路，由紅磡站過海至會展站僅需5分鐘時間，大大疏導過海交通塞車時間。而配套發展已經成熟的沙田區，挾市場憧憬通關及鐵路過海效應，租務交投料升三成，毗連周邊馬鐵沿線物業亦成上車客入市目標，採用「財爺Plan」更能以一成首期低至44萬元做業主。
東鐵綫過海段通車效應，令整個新界東至新界北沿綫物業均受帶動。中原地產副區域營業董事馮澤源表示，沙田市中心一帶物業，因鄰近香港中文大學，過往於新學年前後，都不乏即將來港就讀大學的內地生承租單位，租盤會呈緊張狀態。不過，疫情影響內地生來港升學，以沙田中心為例，一個實用面積357方呎，建築面積466方呎的單位，三年前高峰期月租達1.7萬元，疫情衝擊下，同類單位月租降至1.4萬元，下跌18%。
隨著疫情放緩，一度變得沉寂的租務市場醞料釀再度起動。上月，整個沙田市中心錄約30宗租務成交，預料憧憬通關及東鐵綫通車， 下月租賃成交有望升至約50宗水平。
沙田市中心：三房上車價「7字頭」放賣
至於，家庭客追捧的三房單位，整個沙田市中心最平上車三房可考慮希爾頓中心，現時D座高層8室，屬3房單位，實用面積475方呎，建築面積757方呎，業主叫價780萬元，平均呎價1.64萬元，堪稱整個沙田市中心區最平三房放盤。
豐盛苑一成樓價44萬做業主
至於豐盛苑則為區內上車之選，居屋鄰近車公廟站，與沙田站只有一站之隔，附近更設有體育館及中小學。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，豐盛苑放盤量約有20個，2房及3房各佔半數。其中，2房單位因細於400方呎，不乏「4字頭」放盤。 如B座中層8室，實用面積381方呎，業主叫價440萬元，屬屋苑2房上車選擇，若買家選用按揭保險，付樓價10%即44萬做業主。如想在豐盛苑揀選三房戶，目前C座中層21室，實用面積490方呎，單位設有裝修，業主叫價550萬元放售，平均呎價11,224元。
愉田苑半月成交追平4月總數
至於，在港鐵第一城站兩旁的居屋愉田苑及愉翠苑，距離港鐵站僅數分鐘距離，向來流通量高。愉田苑為例，屋苑2房單位逾400方呎，適合需求面積較大的家庭客。葉搏麟表示，現時愉田苑最平放盤為E座低層4室，實用面積414方呎，業主於自由市場叫價510萬元，B座高層5室，實用面積466方呎，附設有裝修，業主叫價638萬元，實用呎價1.36萬元。愉田苑4月份錄2宗成交，本月不足半月已錄2宗買賣，追平上月成交宗數。
愉翠苑40個放盤 最平「5字頭」
建有16座，總數多達4,176伙的愉翠苑，葉搏麟表示，屋苑現時放盤約40個，最平2房戶為H座低層4室，實用面積510方呎，業主於居二市場叫價535萬元，平均呎價10,490元。想購入三房買家，現時屋苑最平三房放盤為J座低層4室，實用面積650方呎，業主居二市場叫價630萬元，平均呎價9,692元。屋苑由於面積較大，銀碼最低消費「5字頭」，本月暫錄1宗成交，上月全月錄14宗買賣。
作者: HOUSE730智能搵樓平台