【東鐵綫過海段】通車吸引外區客進駐 大圍「4字頭」可上車

東鐵綫過海段通車，東鐵綫總站由紅磡延伸至金鐘，並在中途新設會展站，整條東鐵線將貫通新界東北、九龍中及港島，而紅磡至金鐘站乘車時間將由19分鐘減至7分鐘。

對於東鐵沿綫居民而言，相信更是一大喜訊，除了因前往港島需時大大縮短外，更重要是可「一程車」直達港島，免卻轉車之苦。東鐵沿綫車站中，以大圍最近市區，且本身亦為東鐵綫及屯馬綫轉乘站，前往各區都十分方便，且即將有大型商場落成，對有意搬入新界的市區客有一定吸引力。

外區睇樓客數量增加

金獅地產分行經理陳錫金表示，上星期睇樓客數量按周增加2成至3成，當中又以外區客較多。上周睇樓客中，租客及買家各佔一半，因區內部分屋苑如金獅花園「抵買抵租」，租金約1萬至1.2萬元。

金獅花園有單位更以「4字頭」上車價放盤，其中1期F座低層1室以450萬元放售，實用面積266平方呎，呎價16,917元，1房間隔，適合新婚家庭。

至於希望「住大一點」的買家，2房戶亦有選擇，金獅花園2期E座低層7室，實用面積336平方呎，正以510萬元放售，呎價17,136元，議價後有望以「4字頭」成交。

區內另一熱門上車選擇為金禧花園，相較金獅花園距大圍站約15分鐘路程，金禧花園僅需3分鐘路程，前往鐵路站更方便，且附設基座商場。金禧花園5座中層B室正在放盤，實用面積314平方呎，叫價618萬元，實用呎價19,682元。