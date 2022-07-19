林海山城全數逾千呎 NOVO LAND今開價

樓市焦點仍落於一手市場，再有新盤部署月內推出。希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城將於短期內上載售樓說明書，共提供262伙，包括226伙分層單位、34座洋房及2座大宅，實用面積最大8,030方呎。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，該盤於上載樓書後，將開放現樓示範單位予公眾參觀，有待決定發售形式。她稱單位全逾千方呎，目標客群有實力，已接獲不少查詢，相信加息對銷情影響不大。

香港興業業務拓展及市務總經理林紅介紹，項目以低密度設計，每戶自設私人升降機大堂，14座住宅大樓高5層，標準單位共160伙，面積1,078至2,526方呎，間隔三房至四房；另提供34座洋房，面積3,245至5,341方呎，間隔四至五房；兩座大宅分別為「林海徑1號」及「山城徑1號」，面積8,030方呎及6,268方呎；會所「CLUB LUCCA」逾3.4萬方呎，提供約30項設施。

另外，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於今公布首張價單，新地代理總經理陳漢麟透露，首批不少於165伙，涵蓋開放式至三房，並預告會提供「突破性」付款辦法，相信有助首置客及換樓客。

128 WATERLOO增回贈優惠

萊蒙國際(3688)與俊和發展合作的何文田128 WATERLOO昨更新價單，將4伙兩房連儲物室單位新增5%成交優惠現金回贈，當中11樓B室實用面積522方呎，最高折扣維持9.5%連新增5%現金回贈，折實價約1,435.6萬元，呎價27,503元。