林海山城全新現樓經布置單位曝光 海洋風打造四房特色戶(有圖)｜大埔新盤

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔新盤「林海山城」首度開放兩個全新現樓經布置單位。 第 16 座 5 樓 B 室頂層連天台特色戶 其中第16座5樓B室頂層連天台特色戶，實用面積2,309方呎，四房雙套房間隔，以海洋風打造恬靜平和居庭。由OVO設計團隊精心打造，特別選用藍色及海洋元素融入單位的室內設計，打造寧謐安逸氛圍。 單位坐擁寬闊而且高樓底的客飯廳，客廳一幅碧藍水紋圖案特色牆，配以金屬荷葉掛飾點綴。客飯廳以落地玻璃窗連接面積約160方呎大平台，採光度特高，配襯白色窗紗及湖水藍的窗簾，清爽的微風和充滿活力的藍色主調，再加上氣泡般的圓形吊燈及坐地燈，活力感覺。飯廳裝修風格簡約，足夠擺放8人長形圓角餐桌。備餐區採用灰色石面廚櫃配襯白色雲石牆，中間放置雲石台面的酒吧枱配棕啡色高椅。廚房配備國際知名德國品牌廚具設備如Gaggenau及Dornbracht等，加上意大利Modulnova高級廚櫃組合。室內明確劃分出「Back of House Area」的後勤空間，用以打點家務，並有獨立副出入口連接公共升降機大堂，讓主、客空間分明，更顯高貴氣派及私隱度。

主人套房設廣闊大窗引入遼闊景致，實用面積逾400方呎，間隔靈活闊落，放置雙人大床及床尾長櫈後仍有足夠空間可三邊落床，房內更預留特大衣帽室。另一套房同樣以圓形貫穿整個設計主題，加入少量紅色元素。其餘兩間睡房同樣注入圓形設計，但格調與套房明顯略有不同，目的主要是為了凸顯戶主的兒子對於賽車的熱愛。設計師更特意將其中一間睡房改造為書房，為男戶主打造一個獨立的私人空間。頂層天台面積過千呎，設有大型戶外梳化及足夠十人同時聚餐的長形戶外餐桌。