林海山城套現近38億 首開全盤最大2伙洋房｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」交投分外活躍，自今年1月起，項目錄得7宗大額洋房成交。迄今，項目累計售出及出租單位達159伙，包括洋房412伙，買賣總成交金額逾37.6億元，全盤平均呎價16,721元。今日(12日)首度向傳媒開放全盤面積最大洋房，山城徑1號洋房及林海徑1號洋房。
希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，「林海山城」山城徑1號洋房，為同區罕有的子母式設計獨立屋，該洋房前迎吐露港海天一色，擁覽倚山抱海之壯麗美景。主洋房及子洋房總實用面積為6,268方呎，適合多代同堂的家庭所需。山城徑洋房由3,245至3,506方呎，平均呎價19,365元。
香港興業國際集團有限公司銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，坐落林海徑1號的「林海山城」巨無霸洋房，坐擁船灣淡水湖與吐露港雙重美景，實用面積 8,030方呎，擁六房六套間隔，是項目最大獨立豪墅。地下客飯廳近1,300方呎 ，地下前後花園約2,767方呎，天台花園約1,349方呎， 戶外空間總計約 4,116方呎。940方呎主人套房連近300方呎雙平台，合共逾1,230方呎。其餘 五套房連露台及平台面積由約260方呎至逾600方呎不等。林海徑洋房由5,281至5,341方呎，平均呎價27,458元。
「林海山城」自去年9月起14個半月內已售出逾77伙，套現金額逾20.9億元。
「林海山城」提供合共262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎。花園洋房共36戶，實用面積從約3,245到約8,030方呎不等，有 四房三套到六房六套多元間隔選擇。標準單位共有160伙，分布於14幢樓高 5層大樓，實用面積介乎1,078至2,526方呎，間隔三房至四房不等，每戶皆設私人升降機大堂；另外有66伙連花園或頂層特色單位，其中26伙頂層特色單位，大部分為一層2伙設計，實用面積為2,021至3,760方呎。至於40個連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔，對於著重大面積空間的人士別具吸引力。至於屋苑住客會所「CLUB LUCCA」揉合四周大自然美景，展現寓居山城之恬靜風雅，配合住戶尊貴隱逸的生活氣派。