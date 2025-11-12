林海山城套現近38億 首開全盤最大2伙洋房｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」交投分外活躍，自今年1月起，項目錄得7宗大額洋房成交。迄今，項目累計售出及出租單位達159伙，包括洋房412伙，買賣總成交金額逾37.6億元，全盤平均呎價16,721元。今日(12日)首度向傳媒開放全盤面積最大洋房，山城徑1號洋房及林海徑1號洋房。

希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，「林海山城」山城徑1號洋房，為同區罕有的子母式設計獨立屋，該洋房前迎吐露港海天一色，擁覽倚山抱海之壯麗美景。主洋房及子洋房總實用面積為6,268方呎，適合多代同堂的家庭所需。山城徑洋房由3,245至3,506方呎，平均呎價19,365元。