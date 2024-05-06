林海山城租售累錄93伙 現樓洋房配馬術元素彰顯優雅(多圖即睇)｜大埔新盤

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓「林海山城」即日(6日)起開放1個全新現樓經布置洋房，供準買家預約參觀。香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，「林海山城」售出及出租單位累計93伙，其中買賣總成交金額超過13億元，洋房最高買賣成交為1.456億元，實用面積呎價為27,571元；特色單位最高買賣成交為6,225萬元，實用面積呎價為26,879元。 而自政府2月底宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施後，旋即收到很多潛質買家查詢項目資料，睇樓量亦顯著增加，項目於3月期間錄得逾2,000參觀人次，當中包括不少外區客、往返中港的商賈、內地專才及於鄰近工作的專業人士。

洋房由家 具品牌OVO設計團隊打造 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，示範單位洋房為山城徑29號洋房，實用面積3,308方呎，四房雙套間隔，擁730方呎花園及539方呎天台，由著名家具品牌 OVO 設計團隊精心打造，設計理念強調優質生活從家出發，以雅致的馬術為靈感，提升居室品味，並善用得天獨厚的戶外天然美景，點綴於高雅的建築中，氣派盡現。 進入洋房地面層的迎門小花園，兩張舒適的戶外編織椅子讓屋主能在上班前一邊享受咖啡一邊於戶外閱讀報章，為新的一天作準備。進入室內，右邊是寬敞而雅致且連接著迎門小花園的廚房，配備了GAGGANAU酒櫃、蒸焗爐和傳統焗爐等12件套家電設備，左側是洗手間和洗衣設施。客飯廳長近8米，以一幅啡銅色半月型圖案牆紙貫穿整個空間，牆上掛著雙圓形帶有啡、白、黑色圖案的立體裝飾，以含蓄的方式將馬匹元素融入室內。飯廳擺放著一張可容納八人的圓型餐桌和椅子，再配上簡約皇冠造型的金色吊燈，盡顯氣派同時又不失時尚感。客廳放置了一張淺灰色的大型L型梳化，梳化中間亦配了一個小茶几以便收納客廳的小物件。另外梳化前擺放了一雙煙熏木色的大小圓形茶几，搭配灰白色花紋地氈，凸顯型格之餘亦為客廳增添一份暖意。客廳的另一端也放置了一張白色的單人沙發和腳凳，旁邊是帶有特色條子特色牆的影音櫃，櫃上更設置一個小書架，讓屋主可以在這個位置靜心享受音樂和閱讀，放鬆身心靈。

一間睡房改為 泰式按摩房 沿樓梯步上一樓是寢室區，包括套房、睡房、書房、工人房和小偏廳。設計師將衣帽室打造成小偏廳，設有一張三座小梳化，供屋主和家人閒談短聚。其中套房以深灰和啡色為主調，配上原木色的地板及家具，於床頭掛有一幅馬匹畫作，作為屋主父母的寢室，風格沉穩成熟亦不失貴氣。女兒房間以淺粉紅色為主題，充滿少女情懷。書房簡潔明亮，靠窗放置了一張深啡色馬鞍型書桌，旁邊擺放了一個與書枱顏色相符的大書櫃，牆上掛了兩幅以馬匹為主題的抽象畫作。書桌前還有足夠空間放置一張圓型單人梳化及小茶几。