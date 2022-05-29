柏傲莊I｜距入伙僅餘3個月！本月錄兩宗撻大訂 料殺訂近382萬

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站柏傲莊I，預計入伙日期為今年9月30日，即距離入伙期僅餘約3個月，不過本月就出現兩宗撻大訂個案，所涉及的撻訂金額合共近382萬元。

據成交紀錄冊顯示，先於本月6日錄得柏傲莊I第3B座7樓E室終止買賣合約個案，該單位為大廈最低層，實用面積679方呎，連161方呎平台，屬三房套間隔，於去年6月26日以1,694.7萬元售出，呎價24,959元。該買家選用「柏傲莊420天現金優惠付款計劃」，買家需在簽署臨時合約時繳交樓價5%臨時訂金，而簽署臨合後180天內再付樓價5%，並在於簽署臨時合約後420天內或收樓14天內繳交餘下90%樓價，以較早者為準；料是次終止交易恐損失169.47萬元。

另一宗為上周五(27日)錄得柏傲莊I第2A座7樓A室終止買賣合約個案，該單位同為大廈最低層，實用面積814方呎，連82方呎平台，屬三房套間隔，於去年6月26日以2,124萬元售出，呎價26,093元。該買家選用建築期付款計劃，料已付樓價約10%作訂金，是次終止交易恐損失212.4萬元。

新世界發展發言人於去年12月時表示，經註冊結構工程師評估後，確認柏傲莊I的兩座樓宇(第2座及第3座)結構安全，集團已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對柏傲莊I取得入伙紙及關鍵日期並未有影響。