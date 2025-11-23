熱門搜尋:
地產
2025-11-23 17:24:17

柏景峰加推108伙 最平422萬 折實平均呎價15438元｜油塘新盤

「柏景峰」最新加推3號價單，涉及108伙。(資料圖片)

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」最新加推3號價單，涉及108伙，扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由422.62萬元，折實呎價由14,424元起，折實平均呎價15,438元，較上張2號價單14,988元高約3%

是次加推單位全數為標準單位，包括10伙一房(開放式廚房)94伙兩房(開放式廚房)，以及4伙三房一套(開放式廚房)加儲物室，實用面積介乎293578方呎。以定價計，市值逾7.85億元。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價 422.62萬至950.72萬元，折實呎價介乎14,424元至16,448元。

最低售價及呎價單位同為第35C7室，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)，折實售價422.62萬元，折實呎價14,424元。至於最高售價及呎價單位同為第121A1室，實用面積578方呎，三房一套(開放式廚房)加儲物室，折實售價950.72萬元，折實呎價16,448元。

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

